«Северный поток 2» опасен для энергетики Европы, США не оставят попытки остановить проект - Госдеп

Администрация США расценивает проект газопровода "Северный поток 2" как опасный для энергетической безопасности Европы и продолжит предпринимать меры против его завершения, заявил в четверг представитель Госдепа Нед Прайс.

"Это плохая сделка. Мы назвали его российским геополитическим проектом, который угрожает европейской энергетической безопасности, и (безопасности - ИФ) Украины на восточном фланге наших союзников по НАТО", - сказал он на брифинге.

При этом он пообещал, что американская администрация, в том числе за счет уже принятых законов, будет и впредь противодействовать окончанию строительства газопровода.

Согласно плану, Белый дом в мае 2021 года должен представить конгрессу очередной отчет о мерах, предпринятых против "Северного потока 2". Предполагается, что именно тогда может стать известно о введении новых санкций против проекта.