Газотранспортные компании ЕС планируют водородные сети протяженностью 40 тыс километров

В июле 2020 года группа из одиннадцати европейских газовых инфраструктурных компаний из девяти стран-членов ЕС представила план создания специальной инфраструктуры по транспортировке водорода «European Hydrogen Backbone» (EHB). Операторы предлагали создать водородную сеть протяжённостью 23 тысячи километров.

На днях группа опубликовала расширенный план. Число участников инициативы выросло. К ней присоединились ещё двенадцать операторов из одиннадцати стран Европы. Теперь планируется сформировать инфраструктуру по транспорту водорода протяжённостью 39700 километров, и охватывающую 21 европейскую страну.

Примерно 69% предлагаемой водородной сети будет состоять из реконструированных существующих сетей природного газа. Оставшиеся 31% новых трубопроводов необходимы для подключения новых потребителей и расположены в странах с небольшой протяжённостью газовых сетей, но с высокими ожидаемыми уровнем будущего спроса и предложения водорода.

Планируемая к 2040 году магистральная сеть протяженностью почти 40000 км требует общих вложений в размере 43-81 млрд евро. Инвестиции на километр трубопровода ниже по сравнению с прошлогодним отчетом EHB, потому что предыдущий расчёт включал только затраты на трубопроводы диаметром 48 дюймов, в то время как в новом плане учитывается, что большая часть действующей газовой инфраструктуры, как и завтрашних водородных сетей состоит из трубопроводов меньшего диаметра. Трубопроводы меньшего размера дешевле перепрофилировать, но в то же время приводят к несколько более высокой стоимости транспортировки на километр. Перекачка водорода на расстояние более 1000 км в среднем будет стоить 0,11-0,21 евро за кг водорода. «Это немного выше прошлогодней оценки в 0,09-0,17 евро, но подтверждает, что EHB является привлекательным и рентабельным вариантом для транспортировки водорода на большие расстояния, учитывая предполагаемые будущие производственные затраты в размере 1,00-2,00 евро за кг водорода», - говорится в документе.

Карты водородной инфраструктуры на 2030, 2035 и 2040 годы, опубликованные группой, отражают видение 23 европейских газовых TSO (операторов сетей), основанное на их анализе, как должна развиваться инфраструктура для достижения целей декарбонизации. Отмечается, что окончательный дизайн магистралей и сроки зависят от состояния рыночного спроса на водород и природный газ и создания стабильной нормативной базы.

«Мы рады, что к инициативе EHB присоединились одиннадцать новых стран. Наш новый отчет показывает, что действительно возможна общеевропейская водородная инфраструктура, в значительной степени основанная на перепрофилированной существующей газовой инфраструктуре», - отметил Дэниел Мутманн, координатор инициативы EHB и руководитель корпоративного развития, стратегии, политики и коммуникаций в OGE.