Глава САП второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+»

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в Телеграме.

"И.о. руководителя САП второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+". Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом, следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что, несмотря на собранные детективами Бюро доказательства, процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал дело.

"НАБУ в который раз призывает генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+". Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. На сегодняшний день только генпрокурор имеет возможность сменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования", - отмечают в НАБУ.

Как сообщал Укринформ, 9 апреля прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам+".

8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным ко внедрению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн убытков.

В ноябре 2020 года ВАКС возобновил следствие по делу "Роттердам+", которое решил закрыть прокурор САП на том основании, что экспертиза Службы безопасности установила отсутствие убытков.

21 января стало известно, что прокурор САП Пономаренко второй раз закрыл дело «Роттердам+».

27 января в НАБУ сообщили, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам+". В то же время НАБУ призвал генпрокурора Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.

29 января генпрокурор заявила, что приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора Пономаренко в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве "Роттердам+".

С призывами заменить руководителя группы прокуроров Пономаренко НАБУ обращалось к Венедиктовой также 15 февраля и 19 марта.