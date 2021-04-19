Финансовые новости
- |
- 19.04.21
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Глава САП второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+»
09:46 19.04.2021 |
И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+».
Как передает Укринформ, об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро в Телеграме.
"И.о. руководителя САП второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам+". Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом, следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - говорится в сообщении.
В НАБУ напомнили, что, несмотря на собранные детективами Бюро доказательства, процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал дело.
"НАБУ в который раз призывает генпрокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам+". Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости. На сегодняшний день только генпрокурор имеет возможность сменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования", - отмечают в НАБУ.
Как сообщал Укринформ, 9 апреля прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам+".
8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным ко внедрению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн убытков.
В ноябре 2020 года ВАКС возобновил следствие по делу "Роттердам+", которое решил закрыть прокурор САП на том основании, что экспертиза Службы безопасности установила отсутствие убытков.
21 января стало известно, что прокурор САП Пономаренко второй раз закрыл дело «Роттердам+».
27 января в НАБУ сообщили, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам+". В то же время НАБУ призвал генпрокурора Венедиктову сменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.
29 января генпрокурор заявила, что приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора Пономаренко в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве "Роттердам+".
С призывами заменить руководителя группы прокуроров Пономаренко НАБУ обращалось к Венедиктовой также 15 февраля и 19 марта.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»
ТОП-НОВОСТИ
|Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей
|Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке
|«А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минэкономики прекращает принимать заявки от аграриев на получение госпомощи
|Новая технология Нафтогаза повысит добычу газа на 20%
|Глава САП второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+»
|Золото дешевеет 19 апреля после сильнейшего недельного роста
|Цены на нефть коррекционно снижаются 19 апреля
|Пик напряженности на мелкооптовом рынке топлива пришелся на среду-четверг, но к пятнице ситуация несколько успокоилась
|Депутаты от «Евросолидарности» и «Батькивщины» пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост
Это интересно
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X