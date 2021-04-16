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Заработало наземное продолжение «Северного потока - 2». Откуда в нем газ?
08:15 16.04.2021 |
Газокомпрессорная станция в местечке Раделланд (183 местных жителя, 50 километров к югу от Берлина) - один из ключевых объектов газопровода Eugal, который должен стать наземным продолжением "Северного потока - 2". Станция нужна, чтобы повышать давление, которое газ теряет за многие километры пути, и прокачивать топливо дальше по трубе на юг, в сторону границы с Чехией. Этот газ должен был поступать из России, по дну Балтийского моря. Станция, как и вся наземная инфраструктура, готова, а вот сам "Северный поток - 2" - нет.
Наземное продолжение "Северного потока - 2": "рискованные инвестиции"
Как считает депутат бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые", эксперт по энергетике Юлия Верлинден (Dr. Julia Verlinden), эта ситуация - наглядное предостережение о том, что инвестиции в инфраструктуру ископаемых энергоносителей связаны с большими финансовыми рисками. "Если мы всерьез относимся к Парижскому соглашению по климату и международным соглашениям по сокращению выбросов (парниковых газов в атмосферу. - Ред.), то это значит, что мы будем сжигать все меньше горючих ископаемых, в том числе и природного газа. И многие сценарии исходят именно из этого - что в Европе в ближайшие 10 лет потребление природного газа существенно снизится", - напоминает депутат от "зеленых".
Газопровод Eugal: мощности забронированы надолго вперед
Но несмотря на такие оценки, 80 процентов мощностей Eugal забронированы чуть ли не на 17 лет вперед. Оставшиеся 20 процентов в соответствии с регулирующими предписаниями ЕС газотранспортная компания должна держать в свободном доступе для краткосрочных бронирований.
Две нитки трубопровода Eugal тянутся от Балтийского побережья Германии на юг в сторону границы с Чехией, его протяженность - 480 километров; трубы проложены вдоль первой очереди наземного участка "Северного потока" - газопровода OPAL.
Как говорит руководитель проекта Eugal Людгер Хюмбс (Ludger Huembs), газопровод хотя и подключен к "Северному потоку - 2", но в то же время он интегрирован в немецкую и тем самым европейскую газотранспортную систему. И поэтому его можно использовать уже сейчас, не дожидаясь завершения строительства "Северного потока - 2".
Критика газопровода со стороны США не стихает
За 2020 год по первой нитке газопровода Eugal было транспортировано без малого 18 миллиардов кубометров газа. И это при том, что "Северный поток - 2" не готов - и неясно, будет ли готов вообще. Во всяком случае позиции США относительно второй ветки газопровода по дну Балтийского моря с приходом в Белый дом Джо Байдена не изменились.
В интервью берлинской газете Tagesspiegel представитель посольства США недавно сказал следующее: "Новая администрация в Вашингтоне настроена использовать все имеющиеся в ее распоряжении рычаги для предотвращения завершения строительства "Северного потока - 2".
Что транспортирует газопровод за 3 миллиарда евро
Что будет в этом случае с Eugal? Его строительство обошлось инвесторам в 3 миллиарда евро. В начале апреля Eugal был полностью введен в эксплуатацию. Что он прокачивает?
Франциска Хольц (Prof. Dr. Franziska Holz), эксперт по энергетике Немецкого института экономических исследований говорит, что сейчас Eugal используется для транспортировки газа, поступающего через "Северный поток - 1".
"И это - удачное решение, поскольку позволяет использовать первую очередь "Северного потока" на полную мощность. Ведь наземное продолжение "Северного потока - 1" - трубопровод OPAL - не получил разрешения от регулирующих органов на 100-процентное использование "Газпромом". Европейские директивы предписывали, что OPAL обязан резервировать часть транспортных мощностей для других поставщиков газа - и эти недостающие мощности "Газпром" использует сейчас на Eugal", - поясняет Франциска Хольц.
Но главный вопрос встанет тогда, когда "Северный поток - 2" будет готов к запуску: достаточно ли у "Газпрома" мощностей в обеих наземных ветках, чтобы эксплуатировать одновременно "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Сейчас на это не очень похоже, но в данный момент мы не знаем, какими конкретно будут предписания регулирующих органов по поводу доступа к Eugal, продолжает
Франциска Хольц.
В отличие от американского посольства в Берлине эксперт считает, что запуск "Северного потока - 2" - это вопрос времени. И денег. По ее словам, она готова заключить пари на то, что газопровод будет достроен. Когда? Это уже другой вопрос.
По ее оценке, в сумме российская сторона увеличит общий объем поставок газа на европейский рынок. При этом эксперт признает, что "этот трубопровод предназначен прежде всего для сокращения поставок через Украину".
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