В Германии экоактивисты подали иск против «Северного потока-2»

Немецкая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) подала в административный суд Гамбурга иск против проекта "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Иск направлен против разрешения на строительные работы ответственным Федеральным морским и гидрографическим агентством (BSH), как во вторник объявил DUH. Представитель административного суда подтвердил получение иска.

По словам DUH, климатические и экологические аргументы игнорируются при строительстве трубопровода.

Ранее BSH отвергала возражения DUH и Naturschutzbund Deutschland (Nabu) о разрешении на строительство с середины января. Тогда власти разрешили "Северному потоку-2" продолжать строительство в водах Германии.

Без этого разрешения "Северный поток-2" не мог прокладываться в водах Германии до конца мая. В настоящее время его прокладывают в водах Дании.

Ожидается, что "Северный поток-2" будет транспортировать 55 млрд кубических метров природного газа из России в Германию. По данным проектной компании с начала апреля, 95% трубопровода уже проложено.