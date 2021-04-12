Операторы ГРС в I кв.-2021 установили антирекорд по несанкционированному отбору газа у ОГТСУ – 1,1 млрд куб. м

Операторы газораспределительных сетей (ГРС) в январе-марте 2021 года несанкционированно отобрали из системы магистральных газопроводов для собственных производственно-технологических расходов почти 1,1 млрд куб. м газа, что в три раза больше, чем за весь 2020 год, сообщается в пресс-релизе ООО "Оператор ГТС Украины" в понедельник.

"В настоящее время динамика отборов является самой высокой за всю историю независимого оператора ГТС Украины", − отметили в ОГТСУ.

По информации компании, в январе облгазы отобрали из ГТС 38 млн куб. м газа, в феврале - 380 млн куб. м, и в марте - 675 млн куб. м.

"Нет ни единого логического объяснения, которое бы могло с технической точки зрения объяснить, почему потери в распределительных сетях облгазов возросли почти в 20 раз за последние месяцы отопительного сезона", − подчеркивается в пресс-релизе.

По словам генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона, который цитируется в пресс-релизе, в настоящее время общая задолженность облгазов перед компанией превышает 10 млрд грн, из которых 6,5 млрд грн – это начисления к уплате и 3,5 млрд грн – просроченная задолженность.

"Для сравнения: чистая прибыль оператора ГТС Украины в 2020 году составила 20,4 млрд грн. То есть половину прибыли, полученной ОГТСУ от международных операций и транзита, сейчас "вымывают" в виде несанкционированных отборов облгазы, что негативно сказывается на ликвидности компании", − уточнил Макогон.

Согласно законодательству, облгазы должны самостоятельно урегулировать небалансы и закупать газ для своих производственно-технологических расходов.

В соответствии с постановлением НКРЭКУ №235 от 17 февраля 2021 года, участники рынка природного газа получили на период февраля-марта 2021 года отсрочку платежей за негативные небалансы до 90 дней. Ранее этот период составлял до 20 дней.

"Ситуация с отборами этого отопительного сезона продемонстрировала три очевидные вещи. Во-первых, сегодня на государственном уровне не существует действенного механизма, который бы обязывал облгазы своевременно рассчитываться за услуги балансировки и останавливал практику отборов газа из ГТС. Во-вторых, отсутствие прозрачных механизмов контроля приводит к миллиардным долгам перед ОГТСУ, а также ситуаций, когда потери газа в сетях облгазов выше, чем потребление газа населением, как произошло в прошлом месяце. В-третьих, пока не будет принят закон о распределительных счетах (№3800) у облгазов не будет стимула урегулировать свои негативные небалансы», − резюмировал глава ОГТСУ.

Проблема неуплаты за небалансы, образованные из-за несанкционированных отборов газа операторами ГРС, остается нерешенной с 2015 года. Это привело к накоплению безнадежной задолженности у предыдущего оператора ГТС в лице АО "Укртрансгаз" в размере более 44 млрд грн за период с 2015 по 2019 годы.