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Дело «Роттердам+» закрыли в третий раз - НАБУ
23:15 09.04.2021 |
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляет, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Пономаренко третий раз закрыл дело «Роттердам+».
Об этом сообщается на странице НАБУ в Фейсбуке, передает Укринформ.
"... Сегодня прокурор Пономаренко третий раз закрыл дело «Роттердам+». И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, что оценку делу должен дать суд", - отмечают в НАБУ.
В заявлении отмечается, что НАБУ обжалует решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также вновь обратится к Генеральному прокурору Ирине Венедиктовой относительно замены старшего группы прокуроров в этом деле, учитывая его "очевидную ангажированность и необъективность".
По мнению НАБУ, собранных доказательств в производстве достаточно для того, чтобы суд "определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы « Роттердам+»".
"Мы убеждены, что решение судьбы «Роттердам+» вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства. Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Поэтому давать оценку должен именно суд в состязательном процессе", - заявили в НАБУ.
Как сообщал Укринформ, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии было нанесено 18,87 млрд грн убытков.
В ноябре 2020 г. ВАКС возобновил следствие по делу "Роттердам +", которое решил закрыть прокурор САП на том основании, что экспертиза Службы безопасности установила отсутствие убытков.
21 января стало известно, что прокурор САП Пономаренко во второй раз закрыл дело «Роттердам+».
27 января в НАБУ сообщили, что и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук 25 января возобновил расследование по делу "Роттердам+". В то же время НАБУ призвал генпрокурора Ирину Венедиктову заменить старшего группы прокуроров для эффективного и беспристрастного расследования дела.
29 января Генпрокурор заявила, что приняла решение о проведении служебной проверки профессиональной деятельности прокурора Пономаренко в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве «Роттердам+».
С призывами заменить руководителя группы прокуроров Виталия Пономаренко по делу «Роттердам+» НАБУ обращалось к Венедиктовой также 15 февраля и 19 марта.
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