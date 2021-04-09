Средняя цена импорта в Украину газа в марте снизилась на 15,9% – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в марте 2021 года осуществлялся по средней цене $209,66 (5 тыс. 820,6 грн) за 1 тыс. куб. м, сообщило Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает Энергореформа.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 15,9% ниже цены февраля-2021 в долларовом эквиваленте, когда она составляла $249,27 (6 тыс. 945,77 грн).

Как сообщала Энергореформа, и.о. главы Минэнерго Юрий Витренко неоднократно отмечал, что публикуемая Минэкономики средняя таможенная стоимость импортируемого газа не является репрезентативной.





Средние цены импорта газа украинскими предприятиями за 2015-2021гг., $ за 1 тыс. куб. м:

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 январь 358,7 231,4 229,5 272,9 318,0 175,3 250,1 февраль 328,6 200,4 246,9 277,0 290,9 168,5 249,3 март 308,7 198,6 248,1 274,6 263,1 153,7 209,7 апрель 312,5 188,1 232,2 309,9 233,5 122,6 май 278,7 181,5 208,4 260,0 215,2 98,1 июнь 266,6 184,3 213,7 266,4 196,4 88,4 июль 284,5 210,9 214,5 288,8 188,5 124,4 август 254,0 199,1 210,1 286,7 178.3 106,1 сентябрь 246,5 199,6 212,9 304,4 174,7 140,5 октябрь 231,5 180,5 224,9 323,4 199,5 171,2 ноябрь 229,7 188,9 239,5 339,2 177,4 182,5 декабрь 238,8 230,0 252,9 329,0 176,7 202,5

Данные: Минэкономики