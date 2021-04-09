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Спор вокруг добычи. Как Фирташ хочет засудить Украину в США
12:13 09.04.2021 |
Шведская компания, которую связывают с известным украинским бенефициаром, обратилась с иском в суд в США и требует компенсации за недополученные доходы от ужесточения Украиной налоговой политики в сфере добычи газа.
Зарегистрированная в Швеции компания Misen Energy AB и ее "дочка" Misen Enterprises AB подали в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) в Вашингтоне иск против Украины. Суть претензий компании состоит в том, что в 2014 г. Верховная Рада повысила ставку рентной платы для добычи природного газа по договорам совместной деятельности до 70%. И из-за этого, считает компания, Украина нарушила ее права и нанесла ущерб ее инвестициям.
Сумма компенсации, которую потребует шведская компания, пока не озвучена, она будет названа в ходе судебного разбирательства.
В Misen указывают, что в феврале текущего года обратились к украинскому правительству с предложением в 30-дневный срок уладить спор, но ответа так и не получили.
Это не первая попытка шведской компании добиться от украинской власти компенсации - еще в октябре 2015 г. она обещала подать иск на $3 млрд, и предлагала разрешить спор миром в течение 6 месяцев. Иначе грозила передать спор на рассмотрение в международный арбитраж в соответствии с соглашением между правительствами Украины и Швеции о взаимной защите инвестиций. Тогда компания отмечала, что из-за повышения ставок ренты по договорам о совместной деятельности она не может получить отдачу от своих вложений в добычу газа в Украине и будет вынуждена свернуть проекты, потеряв не только инвестиции, но и ожидаемый в течение 30 лет доход от них.
Misen Enterprises AB владеет в Украине добывающей компанией "Карпатыгаз". "Украинская правда" и Slidstvo.info связывали "Карпатыгаз" с Дмитрием Фирташем, это же недавно повторила "Лига", однако в шведской компании эту информацию отрицают.
История ренты
Рента на добычу газа в Украине была существенно увеличена весной 2014 г., когда украинскому правительству срочно требовалось наполнять бюджет. Ставка для частных компаний тогда была повышена до 55% при добыче газа с глубины до 5 км и до 28% - с глубины более 5 км.
Однако ставка ренты на газ, который добывался на условиях договоров о совместной деятельности, была повышена до 70%. Такие договора о совместной деятельности были заключены государственной компанией "Укргаздобыча" с частными, в том числе - и с Misen.
В 2016 г. налоговый пресс был ослаблен: рента для частного бизнеса была снижена до 29% для скважин до 5 км и до 14% - свыше 5 км. Но при этом для договоров о совместной деятельности ренту в 70% оставили на том же уровне по сей день.
"Укргаздобыча" и "Карпатыгаз": развод и компенсация
В 2016 г. "Укргаздобыча" начала расторжение всех договоров о совместной деятельности. Со шведскими партнерами иск рассматривался в Стокгольмском арбитраже. Украинская госкомпания отмечала, что те не выполняют свои обязательства по инвестированию в совместный проект. А шведы в свою очередь заявляли, что этому мешает значительное повышение налоговой нагрузки на бизнес (т.е. повышение ренты до 70%).
Стокгольмский арбитраж в июле 2018 г. вынес первое решение: он разорвал договор "Укргаздобычи" с ее партнерами, и активы, которые использовались в совместной деятельности - около 110 скважин - вернулись госкомпании.
А в июне прошлого года арбитраж вынес второе решение по этому иску - он снизил долю "Карпатыгаз" и Misen в совместной деятельности с 50,01% до 23,9%, и обязал передать все имущество совместной деятельности "Укргаздобыче". Украинская госкомпания в свою очередь должна была выплатить "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB компенсацию.
И в феврале этого года Misen Enterprises AB сообщила, что получила от "Укргаздобычи" $47,06 млн компенсации и еще 1 млн грн получила "Карпатыгаз". Однако шведская компания тогда отметила, что выплаченные средства не покрывают всей стоимости ее вклада в договор о совместной деятельности, которая была на момент значительного (до 70%) повышения ренты. И дала понять, что вопрос остался открытым.
Теперь же стало ясно, что означает: шведская компания хочет взыскать с государства Украина деньги за недополученные от ее деятельности в нашей стране доходы.
ICSID - это международная арбитраж, который входит в структуру Всемирного банка и решает споры частных инвесторов с государствами. Украина уже вела дела в этом суде, и проигрывала споры. Теперь же украинской власти предстоит нелегкая задача объяснить и доказать законность и целесообразность значительного повышения налогов для проектов, в которых участвовали западные партнеры.
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