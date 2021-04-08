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Ведущие покупатели СПГ в мире уже готовятся к следующей зиме - Bloomberg
15:42 08.04.2021 |
Импортеры сжиженного природного газа (СПГ) в Северной Азии раньше обычного начали готовить запасы к зиме, после того как они были застигнуты врасплох в этом году на фоне внезапных морозов, которые привели к росту цен на спотовом рынке до рекордных отметок, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные трейдеров.
По словам трейдеров, китайская Sinopec приобрела по крайней мере 35 СПГ-партий с поставкой в январе-феврале в рамках тендера, завершенного ранее на этой неделе, чтобы отчасти подготовиться к зимнему сезону, когда спрос на топливо достигает пика. Другие покупатели в Китае, Японии и Южной Корее думают о том, чтобы последовать этому примеру, говорят собеседники агентства.
Для азиатских импортеров СПГ нетипично закупать в апреле такое большое количество партий на зиму, отмечает Bloomberg. Эти меры свидетельствуют о желании избежать повторения ситуации, произошедшей ранее в этом году, когда покупатели не могли найти доступные поставки. Правительство КНР даже упрекнуло государственные газовые компании в том, что они плохо подготовились.
Зимние холода в сочетании с перебоями поставок заставили покупателей бороться за каждый груз, вызвав стремительный рост цен на СПГ. Индекс спотовых цен на СПГ в Северной Азии JKM (Japan-Korea Marker) ценового агентства S&P Global Platts в январе подскочил до $32,5 за MmBtu, что является историческим максимумом и на 500% превышает показатель за аналогичный период годом ранее.
Некоторые трейдеры выражают обеспокоенность тем, что низкий уровень запасов в европейских хранилищах может лишить Азию части поставок на протяжении года. Покупатели в таких странах, как Великобритания и Испания, возможно, активно попытаются пополнить запасы этим летом, перехватывая грузы из США и с других проектов в Атлантическом бассейне, говорят они.
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