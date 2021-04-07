Украина за 3 мес. увеличила производство электроэнергии на 3,9%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за три месяца снизили выработку электроэнергии на 3,4% – до 21 млрд 803,4 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 10 млрд 689,2 млн кВт-ч (+22,5% к январю-марту-2020), Южно-Украинской – 4 млрд 932,7 млн кВт-ч (-23,5%), Ривненской – 3 млрд 426,4 млн кВт-ч (-33,8%), Хмельницкой – 2 млрд 755,1 млн кВт-ч (+24,5%).
Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 11,2% – до 14,899 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 20,1% – до 10,7 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 6,5%, до 4,199 млрд кВт-ч.
Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 42,3% – до 2 млрд 491,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 6,1% – до 441,3 млн кВт-ч.
Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло на 5,8% – до 2 млрд 311,4 млн кВт-ч.
Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52% (в январе-марте-2020 – 55,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,5% (33,2%), ГЭС и ГАЭС – 5,9% (4,3%), блок-станций – 1% (1,2%), альтернативных источников – 5,5% (5,4%).
В марте 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 10,4% (на 1 млрд 352,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 14,368 млрд кВт-ч.
Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-марте-2021 увеличился на 11,1% (на 1 млн 71,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,763 млн Гкал.
Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году по фактическим данным сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч.
В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).
Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-март 2020-21гг.:
|млн кВт-ч
|доля, %
|млн кВт-ч
|доля, %
|млн кВт-ч
|%
|АЭС
|22 565,1
|55,9
|21 803,4
|52,0
|-761,7
|-3,4
|ГК ТЭС
|8 908,9
|22,1
|10 700,0
|25,5
|1 791,1
|20,1
|ТЭЦ и КУ
|4 493,0
|11,1
|4 199,0
|10,0
|-294,0
|-6,5
|ГЭС
|1 405,2
|3,5
|2 166,8
|5,2
|761,6
|54,2
|ГАЭС
|345,8
|0,9
|324,7
|0,8
|-21,1
|-6,1
|Блок-станции
|470,2
|1,2
|441,3
|1,1
|-28,9
|-6,1
|Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса)
|2 185,0
|5,4
|2 311,4
|5,5
|126,4
|5,8
|ВСЕГО
|40 373,2
|100,0
|41 946,6
|100,0
|1 573,4
|3,9
Данные: Минэнерго