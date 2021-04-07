Украина за 3 мес. увеличила производство электроэнергии на 3,9%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-марте 2021 года увеличилось на 3,9% (на 1 млрд 573,4 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 41 млрд 946,6 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за три месяца снизили выработку электроэнергии на 3,4% – до 21 млрд 803,4 млн кВт-ч. В частности, производство на Запорожской АЭС составило 10 млрд 689,2 млн кВт-ч (+22,5% к январю-марту-2020), Южно-Украинской – 4 млрд 932,7 млн кВт-ч (-23,5%), Ривненской – 3 млрд 426,4 млн кВт-ч (-33,8%), Хмельницкой – 2 млрд 755,1 млн кВт-ч (+24,5%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 11,2% – до 14,899 млрд кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 20,1% – до 10,7 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 6,5%, до 4,199 млрд кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 42,3% – до 2 млрд 491,5 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 6,1% – до 441,3 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло на 5,8% – до 2 млрд 311,4 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 52% (в январе-марте-2020 – 55,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,5% (33,2%), ГЭС и ГАЭС – 5,9% (4,3%), блок-станций – 1% (1,2%), альтернативных источников – 5,5% (5,4%).

В марте 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины увеличилось на 10,4% (на 1 млрд 352,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 14,368 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-марте-2021 увеличился на 11,1% (на 1 млн 71,8 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,763 млн Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году по фактическим данным сократилось на 3,3% (на 5 млрд 113,1 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148,854 млрд кВт-ч.

В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,5 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 562,6 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 798,2 млн кВт-ч (+17,7%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 583,5 млн кВт-ч (-3,6%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 862,1 млн кВт-ч (рост в 2 раза).



Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-март 2020-21гг.:

млн кВт-ч доля, % млн кВт-ч доля, % млн кВт-ч % АЭС 22 565,1 55,9 21 803,4 52,0 -761,7 -3,4 ГК ТЭС 8 908,9 22,1 10 700,0 25,5 1 791,1 20,1 ТЭЦ и КУ 4 493,0 11,1 4 199,0 10,0 -294,0 -6,5 ГЭС 1 405,2 3,5 2 166,8 5,2 761,6 54,2 ГАЭС 345,8 0,9 324,7 0,8 -21,1 -6,1 Блок-станции 470,2 1,2 441,3 1,1 -28,9 -6,1 Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 2 185,0 5,4 2 311,4 5,5 126,4 5,8 ВСЕГО 40 373,2 100,0 41 946,6 100,0 1 573,4 3,9

Данные: Минэнерго