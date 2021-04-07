НКРЭКУ утвердила правила действия годовых контрактов на поставку газа населению

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на своем заседании в среду утвердила постановление о внесении изменений в Правила поставок природного газа и типовой договор поставки газа, которыми прописала правила действия годовых предложений по продаже газа бытовым потребителям.

"Решение сверх важное, это внедрение годового продукта. С 1 мая все потребители получат годовую цену по умолчанию на газ. Это избавит потребителей от ценовой турбулентности. Цена будет одна, начиная с 1 мая и по 30 апреля следующего года", − заявил в ходе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

По его словам, регулятор, несмотря на принцип свободного ценообразования на годовой продукт, будет при этом контролировать ценовую политику поставщиков.

"Мы, как государство, должны следить и за этим, так что вместе с Антимонопольным комитетом будем следить за действиями наших поставщиков", − подчеркнул Тарасюк.

Согласно соответствующему постановлению НКРЭКУ, поставщики газа, которые будут поставлять природный газ бытовым потребителям с 1 мая 2021 года в рамках базового годового предложения, обязаны до 25 апреля обнародовать на собственных вебсайтах цену газа и другую информацию о годовом предложении.

Срок действия базового годового предложения не зависит от начала поставки газа потребителю и продолжается до 30 апреля.

Поставщик на протяжении периода действия базового годового предложения с 1 мая по 30 апреля не имеет права повышать цену. Если он не поставлял газ на 1 мая, то обязан опубликовать информацию о базовом годовом предложении до 25 числа месяца, который предшествует месяцу начала поставки. Поставщик также обязан размещать на своем сайте, кроме информации о базовом годовом предложении, информацию о всех остальных коммерческих предложениях.

Уточняется, что поставщик имеет право изменить условия или прекратить действие любого коммерческого предложения, кроме базового годового.

При этом потребитель сохраняет за собой право в любой момент изменить коммерческий продукт поставщика или самого поставщика природного газа.