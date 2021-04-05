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Операции с газом в режиме «таможенный склад» заблокированы из-за Верховной Рады, - «Укртрансгаз»
13:27 05.04.2021 |
Операции с газом, который хранится в подземных хранилищах (ПХГ) в режиме "таможенный склад", фактических заблокированы с начала апреля.
Об этом сообщает пресс-службе операторах газохранилищ АО "Укртрансгаз" по итогам обсуждения этой проблемы с руководством Энергетической таможни.
В компании пояснили, что причиной блокирования операций стала несогласованность норм законодательства.
В частности, Энергетическая таможня с 1 апреля начала декларирование хранящегося в режиме "таможенный склад" газа исключительно в единицах энергии в соответствии с законом "О таможенном тарифе" от 4 июня 2020 года.
В то же время Верховная Рада до сих пор не приняла во втором чтении законопроект №2553, которым должны быть внесены изменения в действующие законы для перехода на учет в единицах энергии с 1 мая.
Таким образом, "Укртрансгаз" со своей стороны не может перейти на учет газа в единицах энергии до принятия указанного законопроекта парламентом.
В компании подчеркивают, что результатом этой коллизии могут стать значительные финансовые потери Оператора газохранилищ и газовых трейдеров Украины и ЕС.
"Неурегулированность этой ситуации может привести к снижению привлекательности украинских газохранилищ в глазах иностранных заказчиков услуг. Компании-нерезиденты из 24 зарубежных стран в 2020 году хранили в украинских ПХГ в режиме "таможенный склад" 10 млрд куб. м природного газа или более трети от всех запасов газа в ПХГ. И именно использование режима "таможенный склад" - освобождение от уплаты таможенных платежей и НДС в течение 1095 дней - стало одним из ключевых факторов привлекательности отечественных газохранилищ на газовом рынке ЕС", - отмечают в "Укртрансгазе".
Как сообщалось, по данным "Укртрансгаза", по состоянию на 1 апреля иностранные трейдеры хранят в режиме "Таможенный склад" 4,98 млрд куб. м газа. Кроме того, компании-резиденты хранят в этом режиме 0,55 млрд куб. м газа.
Напомним, Верховная Рада утвердила в первом чтении проект закона о внедрении на рынке природного газа учета и расчетов за ресурс в единицах энергии (№2553) еще в июне 2020 года. С тех пор парламент не смог рассмотреть его во втором чтении.
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