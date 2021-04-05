Украина за неделю сократила запасы газа в ПХГ на 2,2%

Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 апреля уменьшился до 15,948 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю - 355,71 млн куб. м, или 2,18%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 1 апреля отобрано 34,72 млн куб. м газа.

При этом в данных за 1 апреля указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Из ПХГ Украины в течение суток 1 апреля отобрано 34,72 млн куб. м газа.

При этом в данных за 1 апреля указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.