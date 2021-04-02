Украина за 3 мес. увеличила потребление газа на 7,3% - ОГТСУ

Украина в январе-марте 2021 года увеличила потребление природного газа на 7,3% (на 0,744 млрд куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,888 млрд куб. м (без учета производственно-технологических расходов ОГРС и ОГТСУ, части поставок внутри сетей газодобытчиков, разбалансов и др.).

Согласно оперативным данным с платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины", в т.ч. потребление через операторов газораспределительных сетей (ОГРС или облгазы) в первом квартале 2021 года составило 9,44 млрд куб. м (+3,3% к январю-марту-2020), прямыми потребителями на магистральных газопроводах – 1,112 млрд куб. м (+44,3%).

В 2020 году, по данным ОГТСУ, общее потребление природного газа в Украине увеличилось на 3% (на 1 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 30,9 млрд куб. м.

В частности, через ОГРС потребление составило 24,07 млрд куб. м, прямыми потребителями – 3,562 млрд куб. м, через сети газодобывающих компаний – 0,575 млрд куб. м, несанкционированные отборы – 0,079 млрд куб. м.

ПТР ОГРС и ОГТСУ, часть поставок внутри сетей газодобытчиков, разбалансы и др. – 2,6 млрд куб. м.

Рост потребления в Украине в 2020-м в основном связан со снижением цены на газ и, как следствие, его использованием ТЭС для выработки электроэнергии, а также увеличением потребления предприятиями азотной химии, которые используют газ в качестве сырья.