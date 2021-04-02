Украина за 3 мес.-2021 снизила добычу газа на 3,3% - ОГТСУ

Украина в январе-марте 2021 года снизила добычу природного газа на 3,3% (на 164,5 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 4 млрд 839,4 млн куб. м, свидетельствуют оперативные данные с платформы прозрачности "Оператора ГТС Украины".

Среднесуточная добыча природного газа в первом квартале 2021 года снизилась только на 2,2% из-за високосного 2020 года (53,77 млн куб. м против 54,99 млн куб. м).

В т.ч. добыча газа в марте 2021 года составила 1 млрд 653,9 млн куб. м, что на 2% меньше, чем в марте 2020-го (1 млрд 686,8 млн куб. м).

Как сообщалось со ссылкой на платформу прозрачности ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19 млрд 741,7 млн куб. м (-4,4% к 2019-му).

Валовая добыча государственной "Укргазвыдобування" в 2020 году составила 14,23 млрд куб. м, "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова – 1,84 млрд куб. м, компании "Укрнафта" – 1,162 млрд куб. м, "Укрнафтобуриння" Игоря Коломойского и Виталия Хомутынника – 725,4 млн куб. м, Smart Energy Вадима Новинского – 400,6 млн куб. м, ПГНК – 238,9 млн куб. м, группы "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого – 204 млн куб. м, "Гео Альянс" Виктора Пинчука – 203 млрд куб. м. Burisma Group Николая Злочевского на начало апреля так и не обнародовала данные по добыче за прошлый год.