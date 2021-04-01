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Украина входит в апрель с запасами в ПХГ чуть ниже 16 млрд куб. м
17:23 01.04.2021 |
Украина с 19 октября 2020 года по 31 марта 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 43,8% (на 12,448 млрд куб. м) – до 15,995 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".
По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", в октябре отбор из хранилищ составил 0,2 млрд куб. м, в ноябре – 1,8 млрд куб. м, в декабре – 2,8 млрд куб. м, в январе – 2,6 млрд куб. м, в феврале – 2,9 млрд куб. м, в марте – 2,2 млрд куб. м.
Украина с наступлением потепления начала постепенно снижать отбор газа, доведя его с порядка 90 млн куб. м в начале второй декады марта до 43 млн куб. м в последний день месяца.
Отбор газа 31 марта осуществлялся уже только из пяти ПХГ Украины.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко анонсировал, что из-за потепления с 5 апреля столица начнет процесс отключения отопления в жилых домах. На прекращение теплоснабжения городу нужно около пяти дней.
В Харькове, который наряду с Киевом является крупнейшим потребителем газа для отопления, анонсировали завершение отопительного сезона к 15 апреля.
Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 27,5% – с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м. В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.
В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).
Запасы в ПХГ Украины на 31 марта за 2015-2021 годы, млн куб. м
|Дата
|объем
|31.03.2021
|15 994,91
|31.03.2020
|15 809,32
|31.03.2019
|8 779,70
|31.03.2018
|7 680,62
|31.03.2017
|8 217,97
|31.03.2016
|8 542,33
|31.03.2015
|7 710,79
Данные: УТГ
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