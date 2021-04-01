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Дочерняя компания «Газпрома» отчиталась о готовности «Северного потока-2» на 95%
13:31 01.04.2021 |
Газопровод "Северный поток 2" построен на 95% - по двум ниткам уложено 2339 км из 2460 км.
Об этом сообщила дочерняя компания "Газпрома" - Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.
Компания впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода".
В компании уточнили, что на укладке "Северного потока 2" с конца прошлого года уже работает российский трубоукладчик "Фортуна". В настоящее время к стройке присоединяется другой трубоукладчик - "Академик Черский".
Как сообщалось, ранее издание Deutsche Welle выяснило, что европейские компании в обход санкций обеспечили поставки новейшего оборудования для трубоукладчика "Академик Черский", который планировали задействовать для достройки газопровода "Северный поток-2", на общую стоимость не менее $10 млн.
До последнего времени достройкой "Северного потока-2" занималась трубоукладочная баржа "Фортуна". Ее вместе с "Академиком Черским" власти США внесли в санкционные списки.
Датское морское управление сообщало, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, должно завершиться в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.
С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.
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