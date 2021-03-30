Молдова начала импорт газа из украинских хранилищ

Молдавский оператор газотранспортной системы "Молдовагаз" 24 марта начал импорт природного газа в Молдову из украинских подземных хранилищ (ПХГ), где он находился в режиме "таможенного склада".

Об этом свидетельствуют данные ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ), передает отраслевое издание ExPro.

Таким образом, впервые Украина экспортирует относительно большие объемы газа в Молдову - за первые шесть дней было экспортировано 26 млн куб м природного газа.

По данным издания, "Молдовагаз" в марте планирует импортировать около 30 млн куб м газа для молдавских потребителей При этом на конец прошлого года молдавский оператор ГТС хранил в украинских ПХГ 50 млн куб м природного газа.

Как сообщалось, "Молдовагаз" начал поставки газа для хранения в украинских ПХГ в октябре 2020 года, в целом компания планировала закачать около 100 млн кубометров газа.

Напомним, еще в 2019 году бывшее правительство Молдовы Майи Санду обсуждало создание запасов газа в хранилищах в Украине. Однако президент Игорь Додон тогда настоял на подписании нового контракта с "Газпромом", после чего страна покупала российский газ дороже европейских цен.