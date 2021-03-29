Украина сможет производить более 5 миллиардов кубических метров водорода в год - Госэнергоэффективности

Украина имеет потенциал для среднегодового производства "зеленого" водорода на уровне 5,5 млрд кубометров, но прежде всего нужно разработать соответствующее законодательство.

Об этом сообщает Госэнергоэффективности со ссылкой на слова и.о. ведомства Константина Гуры.

Отмечается, что эксперты Европейской экономической комиссии ООН при поддержке Минэнерго и Госэнергоэффективности провели исследование потенциала водородных технологий в Украине. Результаты показали целесообразность введения водородной экономики, широкие возможности для этого, а также выгоду от инфраструктуры, соединенной с ЕС.

В ведомстве сообщили, что, в соответствии с целями Энергетической стратегии Украины на период до 2035 года по установлению мощностей ВЭС и СЭС, среднегодовое производство "зеленого" водорода может составить 5,5 млрд нм3.

Такая мощность сможет обеспечить гибкость работы энергосистемы, декарбонизацию промышленности и транспортного сектора, а также долгосрочное хранение электроэнергии.

В то же время в Госэнергоэффективности указали на шаги, которые необходимо выполнить в рамках Стратегии развития водородной энергетики в Украине до 2050 года:

* разработка законодательства и стандартов производства, транспортировки, хранения и использования водорода

* разработка стимулов;

* реализация пилотного проекту по производству "зеленого" водорода

* развитие инфраструктуры транспортировки водорода.

Напоминаем:

Производство и поставка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для Украины, для этого рассматривают переоборудование трубопровода "Дружба", которым сейчас Россия транспортирует газ

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркивал потенциал производства в Украине зеленого водорода и синхронизацию нашего государства с курсом Европейской зеленой соглашения, что открывает новые возможности в сфере возобновляемой энергетики.

Возможность производства водорода с использованием лишней электроэнергии в системе с целью его дальнейший экспорт в ЕС также является одним из приоритетных шагов правительства в сфере энергетики согласно "Векторам экономического развития 2030".