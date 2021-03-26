Фиксированную цену на электроэнергию для населения сохранили до 1 мая

Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей на уровне 1,68 грн за кВт-ч, которую Кабмин установил с 1 января по 31 марта 2021 года и продлил на заседании 24 марта, будет действовать только до 1 мая 2021 года.

Это следует из обнародованного на Правительственном портале текста соответствующего постановления Кабинета министров, передает Укринформ.

"Фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей: период применения - с 1 января по 1 мая 2021 года", - говорится в приложении к постановлению.

Как сообщал Укринформ, Кабмин продлил цену на электроэнергию после 31 марта на уровне 1,68 кВт-час. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 24 марта.

В то же время "Энергоатом", на которого возложены специальные обязанности по поставке электроэнергии по льготной цене, сможет продавать электроэнергию и по рыночным ценам.