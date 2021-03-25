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Зеленский подписал закон о продлении сроков установки счетчиков газа потребителям, использующих его для приготовления пищи
17:24 25.03.2021 |
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1338-IX "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", который парламент принял 5 марта 2021 года и который предусматривает пересмотр сроков установления потребителям счетчиков природного газа, передает Энергореформа.
Как сообщается на сайте главы государства в четверг, целью документа является улучшение работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи.
Документ предусматривает продление до 1 января 2023 года установления компаниями, осуществляющими распределение газа на соответствующей территории, счетчиков в квартирах потребителей, где газ используется только для приготовления пищи. Также откладывается обязанность газораспределительных компаний прекращать распределение топлива потребителям в случае их отказа от установки счетчиков газа.
Также газораспределительные компании будут обязаны ежеквартально представлять в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отчет об установке счетчиков газа или прекращению распределения газа потребителям, которые отказались от их установки. НКРЭКУ должна будет ежеквартально обнародовать на своем веб-сайте сведения о выполнении газораспределительными компаниями указанных обязанностей.
Со своей стороны Кабинет министров в трехмесячный срок должен разработать и утвердить порядок компенсации расходов бытовым потребителям, которые обеспечили установление индивидуальных счетчиков газа за свой счет, в размере средневзвешенной стоимости установки счетчиков.
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