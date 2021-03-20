Витренко назвал неудачным опытом реализацию в Украине «зеленой энергетики»

Производство электроэнергии из возобновляемых источников и «зеленый тариф», в том виде, как это реализуется на сегодняшний день в Украине, не является успешным опытом.

Об этом во время 4-го Украинско-немецкого экономического форума сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает корреспондент Укринформа.

«Что касается» зеленого «тарифа, я бы не сказал, что это успешный кейс. Здесь у нас есть проблемы», - отметил он.

По словам Витренко, ключом для успешного развития «зеленой» энергетики должны были стать рыночные условия, которые бы действовали для производителей ВИЭ на тех же принципах, что и для других производителей энергии.

Кроме того, он считает, что для более масштабного запуска в Украине «зеленой энергетики» необходимо привлечение частного капитала.

«Нам требуется привлечение частного капитала, поскольку мы не так богаты, как, например, Германия», - отметил Витренко.

Он также обратил внимание, что реализацию «зеленой энергетики» в Украине начали без создания соответствующих систем накопления энергии.

«Нам нужны storage systems большого объема, поскольку сейчас у нас просто негде эту энергию хранить», - подчеркнул Витренко.

Как известно, вопрос систем накопления энергии в Украине пытались решить в 2019 году. В частности, в Верховную Раду были поданы 2 законопроекта: об обеспечении энергетической безопасности и гибкости энергосистемы, реальной конкуренции, декарбонизации экономики, снижения цен потребления электрической энергии (относительно систем накопления энергии) № 2496 и о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно энергетической безопасности, балансировки энергосистемы и системы накопления энергии) № 2582.

Оба законопроекта остались без рассмотрения.

Нынешний Украинско-Немецкий экономический форум проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, в ходе которого происходит профессиональное обсуждение возможностей для расширения двустороннего сотрудничества между немецким и украинским бизнесом.

В рамках форума среди прочих вопросов обсуждаются ключевые приоритеты энергетического партнерства: интеграция энергетических рынков Украины в европейскую энергосистему ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмена инновациями в энергетических технологиях. А также - реализация совместных проектов в сферах развития «зеленой» энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.

Организаторы Форума - Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine) вместе с украинскими партнерами.