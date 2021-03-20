Финансовые новости
- |
- 20.03.21
- |
- 01:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Витренко назвал неудачным опытом реализацию в Украине «зеленой энергетики»
21:44 19.03.2021 |
Производство электроэнергии из возобновляемых источников и «зеленый тариф», в том виде, как это реализуется на сегодняшний день в Украине, не является успешным опытом.
Об этом во время 4-го Украинско-немецкого экономического форума сказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко, передает корреспондент Укринформа.
«Что касается» зеленого «тарифа, я бы не сказал, что это успешный кейс. Здесь у нас есть проблемы», - отметил он.
По словам Витренко, ключом для успешного развития «зеленой» энергетики должны были стать рыночные условия, которые бы действовали для производителей ВИЭ на тех же принципах, что и для других производителей энергии.
Кроме того, он считает, что для более масштабного запуска в Украине «зеленой энергетики» необходимо привлечение частного капитала.
«Нам требуется привлечение частного капитала, поскольку мы не так богаты, как, например, Германия», - отметил Витренко.
Он также обратил внимание, что реализацию «зеленой энергетики» в Украине начали без создания соответствующих систем накопления энергии.
«Нам нужны storage systems большого объема, поскольку сейчас у нас просто негде эту энергию хранить», - подчеркнул Витренко.
Как известно, вопрос систем накопления энергии в Украине пытались решить в 2019 году. В частности, в Верховную Раду были поданы 2 законопроекта: об обеспечении энергетической безопасности и гибкости энергосистемы, реальной конкуренции, декарбонизации экономики, снижения цен потребления электрической энергии (относительно систем накопления энергии) № 2496 и о внесении изменений в Закон Украины «О рынке электрической энергии» (относительно энергетической безопасности, балансировки энергосистемы и системы накопления энергии) № 2582.
Оба законопроекта остались без рассмотрения.
Нынешний Украинско-Немецкий экономический форум проходит в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, в ходе которого происходит профессиональное обсуждение возможностей для расширения двустороннего сотрудничества между немецким и украинским бизнесом.
В рамках форума среди прочих вопросов обсуждаются ключевые приоритеты энергетического партнерства: интеграция энергетических рынков Украины в европейскую энергосистему ЕNTSO-E, повышение уровня энергетической безопасности, декарбонизации экономики, обмена инновациями в энергетических технологиях. А также - реализация совместных проектов в сферах развития «зеленой» энергетики, диджитализация энергетической инфраструктуры и создание современной энергетической системы.
Организаторы Форума - Ассоциация торгово-промышленных палат Германии (DIHK), Восточный комитет немецкой экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) и Немецко-Украинская промышленно-торговая палата (AHK Ukraine) вместе с украинскими партнерами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новые «пленки Лероса» не нанесут существенный вред Зеленскому с Бакановым — интервью с политологом Виталием Куликом
|Рада освободила от ответственности поставщиков вакцин от коронавируса
|Подозрение Рожковой. НБУ ведет внутреннее расследование
|Дело ПриватБанка. Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене – Kyiv Post
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СНБО Украины ввел санкции против двух компаний-владельцев «Донецкоблгаз»
|Украина вводит максимальные санкции против 19 компаний-недропользователей из дела «Голден Деррик»
|Таможенная служба признала первого авторизованного оператора
|Европейские компании оборудовали судно для «Северного потока-2» в обход санкций, – DW
|В мире растет интерес к безуглеродному топливу на основе аммиака
|Витренко назвал неудачным опытом реализацию в Украине «зеленой энергетики»
Это интересно
|Toyota представила концепт Aygo X prologue
|Мобильная GeForce RTX 3050 Ti получила 2560 ядер CUDA и 4 Гбайт видеопамяти
|Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo
|BMW раскрыла внешность электрического лифтбека i4
|Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера
|Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру