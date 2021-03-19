«Строитель – Россия». Президент Литвы призвал Украину не покупать электроэнергию БелАЭС

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Украину прекратить покупку электроэнергию у Беларуской АЭС, расположенной в Островце. Об этом Науседа заявил во время выступления в Верховной Раде.

"Строитель электростанции - Россия - не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния. Хочу публично попросить власти Украины и ее народ поддержать позицию стран Балтии по БелАЭС и не покупать электроэнергию, производимую в Островце" - заявил Науседа.

Он также назвал БелАЭС опасным проектом. По его словам, "растущая хрупкость" Беларуси представляет угрозу для интересов Украины и Литвы.

Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком БелАЭС была российская госкорпорация РосАтом. Литва критикует безопасность ядерного проекта, Беларусь критику отвергает. Первый реактор электростанции ввели в эксплуатацию в первом квартале 2021-го.