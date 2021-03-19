Финансовые новости
- |
- 19.03.21
- |
- 00:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»
21:31 18.03.2021 |
Госдеп США напомнил о возможности применения санкций против компаний, которые участвуют в завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Как отметил президент, "Северный поток-2" является плохим проектом для Германии, Украины и наших партнеров и союзников в Центрально-Восточной Европе. Госдеп отслеживает усилия по завершению строительства "Северного потока-2" и оценивает информацию о компаниях, которые, похоже, вовлечены в проект", - заявил 18 марта Государственная секретарь Энтони Блинкен.
Он отметил, что и предыдущие администрации США придерживались мнения, что это - геополитический проект РФ, цель которого - разделить Европу и ослабить европейскую энергобезопасность.
"Санкционное законодательство, принятое Конгрессом в 2019 году и расширенное в 2020 году, имеет значительную поддержку двухпартийного большинства. Администрация Байдена придерживается обязательства выполнять это законодательство.
Госдеп предупреждает, что любая компания, вовлеченная в строительство "Северного потока-2", рискует оказаться под санкциями США и должна немедленно прекратить работу над газопроводом", - отметил Энтони Блинкен.
Строительство российского газопровода находится на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершен, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.
По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проекте "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США.
24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.
По информации немецких СМИ, правительство Германии и парламентские фракции правящей коалиции рассматривают четыре варианта дальнейшего развития событий с газопроводом "Северный поток-2" на фоне угрозы санкций США.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара на межбанке опустили из-за локдауна в Киеве и слухов о валютной распродаже «Нафтогаза»
ТОП-НОВОСТИ
|«Возмещение ущерба». Как Путин будет выжимать из Зеленского воду в Крым
|Сергей Фурса: Рост цен в Украине ускорился. Что же пошло не так?
|В Киеве с 20 марта вводится суровый карантин на три недели - Кличко
|Алексей Голобуцкий: Пленки Суркова-Медведчука уже никому не интересны, в отличие от «Вагнергейта»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Смертность в Украине в начале года выросла на 7,5%
|Профильный комитет Рады рекомендовал принять в 1-м чтении законопроект о налоговой амнистии
|Госдеп США пригрозил санкциями компаниям, достраивающим «Северный поток-2»
|Рост ВВП в Украине ожидается на уровне 5,3% – Dragon Capital
|Инвесторы называют «корнем зла» слабую судебную систему в Украине - ЕБА
|Глава СБУ заявил, что «АрселорМиттал Кривой Рог» получает из бюджета больше, чем платит. Компания опровергает
Это интересно
|Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру
|В главном браузере Microsoft появился детский режим
|Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания
|В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов
|Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков
|Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров
|Восьмиядерный мобильный Core i7-11800H оказался на 15 % быстрее предшественника и смог догнать Ryzen 7 5800H