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RWE: водород — единственная возможность декарбонизировать промышленность
11:28 18.03.2021 |
Водород в настоящее время является единственным решением для декарбонизации некоторых отраслей промышленности. Об этом в интервью CNBC заявил новый генеральный директор немецкого коммунального предприятия RWE Маркус Креббер.
«Наш оптимизм подкреплен тем, что в настоящее время водород является единственным техническим решением для декарбонизации некоторых сфер... энергоемкой промышленности, авиации, морского транспорта, а также тяжелого транспорта», - сказал Креббер, добавив, что его компания «решительно настроена играть [в этом процессе] очень важную роль».
Описанный Международным энергетическим агентством (МЭА) как «универсальный энергоноситель», водород имеет широкий спектр применений и может быть использован как в промышленности, так и на транспорте.
Водород можно производить разными способами. Один из методов включает использование электролиза с разделением воды на кислород и водород с помощью электрического тока. Если электричество, используемое в процессе, поступает из возобновляемых источников, таких как ветер или солнце, продукт электролиза называют «зеленым» или «возобновляемым» водородом.
В последние годы ряд крупных промышленных компаний объявили о планах по внедрению экологически чистого водорода в свою деятельность.
Кроме того, страны-участницы Европейского Союза разработали планы по сдаче в эксплуатацию к 2030 г. возобновляемых водородных электролизеров суммарной мощностью не менее 40 ГВт.
Креббер предупредил, что пройдет несколько лет, прежде чем RWE получит первую прибыль от своего водородного бизнеса.
Справка enkorr
RWE - многонациональная энергетическая компания со штаб-квартирой в Эссене (Германия). Занимается генерацией м продажей электроэнергии в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе и США. Суммарная стоимость активов компании в 2019 г. составила €39,846 млрд.
В 2020 г. скорректированная прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации составила €3,2 млрд ($3,81 млрд).
К концу следующего года RWE планирует увеличить свои ветро- и солнцегенерирующие мощности до 13 ГВт по сравнению с более чем 9 ГВт сегодня. Компания заявляет, что уже участвует «примерно в 30 водородных проектах».
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