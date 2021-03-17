Украина за 2 мес. увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

Потребление электроэнергии в Украине в январе-феврале 2021 года с учетом технологических потерь в сетях увеличилось на 4,6% (на 1 млрд 246,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 28 млрд 279,1 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 3,8% (на 821,3 млн кВт-ч) – до 22 млрд 412,5 млн кВт-ч.

Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 2,5% – до 8 млрд 495,8 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 4,603 млрд кВт-ч (+2,2% к январю-февралю-2020), топливная – 577,1 млн кВт-ч (+0,8%), машиностроительная – 654,5 млн кВт-ч (+2,3%), химическая и нефтехимическая – 716,4 млн кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 701,1 млн кВт-ч (-1,5%), строительных материалов – 328 млн кВт-ч (+2,9%), другая – 915,6 млн кВт-ч (+4%).

Кроме того, сельхозпредприятия потребили 609,1 млн кВт-ч (+4,5%), транспортные – 1,104 млрд кВт-ч (-5,7%), строительные – 205,6 млн кВт-ч (+4,8%).

Население страны в январе-феврале-2021 потребило 7 млрд 527,8 млн кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 2 млрд 899,4 млн кВт-ч (+1,7%), другие непромышленные потребители – 1 млрд 570,8 млн кВт-ч (+4,5%).

Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам двух месяцев снизилась с 38,4% до 37,9%, а доля населения увеличилась с 32,4% до 33,6%.

В феврале-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,4% (на 704,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 13,767 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,7% (на 498,9 млн кВт-ч), до 11 млрд 64,8 млн кВт-ч.

Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3 млрд 842,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 394,2 млн кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2 млрд 563,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 655,8 млн кВт-ч.



Структура потребления электроэнергии в Украине январе-феврале 2020 и 2021гг.

Категории потребителей 2 мес-2020 2 мес-2021 изм. изм. 2 мес-2020 2 мес-2021 млн кВт-ч млн кВт-ч млн кВт-ч % доля, % доля, % Потребление э/э (брутто) 27 032,8 28 279,1 1 246,3 4,6 Потребление э/э (нетто) 21 591,3 22 412,5 821,3 3,8 100,0 100,0 в том числе: 1. Промышленность 8 287,9 8 495,8 207,9 2,5 38,4 37,9 в том числе: - металлургическая 4 505,0 4 603,0 98,0 2,2 20,9 20,5 - топливная 572,8 577,1 4,3 0,8 2,7 2,6 - машиностроительная 640,1 654,5 14,5 2,3 3,0 2,9 - химическая и нефтехимическая 659,1 716,4 57,4 8,7 3,1 3,2 - пищевая и перерабатывающая 711,8 701,1 -10,7 -1,5 3,3 3,1 - строительных материалов 318,7 328,0 9,3 2,9 1,5 1,5 - другая 880,5 915,6 35,1 4,0 4,1 4,1 2. Сельхозпотребители 582,6 609,1 26,5 4,5 2,7 2,7 3. Транспорт 1 171,4 1 104,0 -67,3 -5,7 5,4 4,9 4. Строительство 196,2 205,6 9,4 4,8 0,9 0,9 5. Коммунально-бытовые потребители 2 851,0 2 899,4 48,4 1,7 13,2 12,9 6. Другие непромышленные потребители 1 502,5 1 570,8 68,2 4,5 7,0 7,0 7. Население 6 999,7 7 527,8 528,1 7,5 32,4 33,6

Данные: Минэнерго