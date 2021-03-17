Украина за 2 мес. увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", без учета технологических потерь потребление электроэнергии за указанный период возросло на 3,8% (на 821,3 млн кВт-ч) – до 22 млрд 412,5 млн кВт-ч.
Промышленность страны без учета технологических потерь нарастила потребление электроэнергии на 2,5% – до 8 млрд 495,8 млн кВт-ч. В том числе металлургическая отрасль потребила 4,603 млрд кВт-ч (+2,2% к январю-февралю-2020), топливная – 577,1 млн кВт-ч (+0,8%), машиностроительная – 654,5 млн кВт-ч (+2,3%), химическая и нефтехимическая – 716,4 млн кВт-ч (+8,7%), пищевая и перерабатывающая – 701,1 млн кВт-ч (-1,5%), строительных материалов – 328 млн кВт-ч (+2,9%), другая – 915,6 млн кВт-ч (+4%).
Кроме того, сельхозпредприятия потребили 609,1 млн кВт-ч (+4,5%), транспортные – 1,104 млрд кВт-ч (-5,7%), строительные – 205,6 млн кВт-ч (+4,8%).
Население страны в январе-феврале-2021 потребило 7 млрд 527,8 млн кВт-ч (+7,5%), коммунально-бытовые потребители – 2 млрд 899,4 млн кВт-ч (+1,7%), другие непромышленные потребители – 1 млрд 570,8 млн кВт-ч (+4,5%).
Доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии по итогам двух месяцев снизилась с 38,4% до 37,9%, а доля населения увеличилась с 32,4% до 33,6%.
В феврале-2021 потребление электроэнергии с учетом технологических потерь увеличилось на 5,4% (на 704,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года – до 13,767 млрд кВт-ч, без учета технологических потерь – на 4,7% (на 498,9 млн кВт-ч), до 11 млрд 64,8 млн кВт-ч.
Как сообщалось, потребление электроэнергии в Украине в 2020 году с учетом технологических потерь в сетях снизилось на 2,6% (на 3 млрд 842,9 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 146 млрд 394,2 млн кВт-ч, без учета – на 2,1% (на 2 млрд 563,6 млн кВт-ч), до 117 млрд 655,8 млн кВт-ч.
Структура потребления электроэнергии в Украине январе-феврале 2020 и 2021гг.
|Категории потребителей
|2 мес-2020
|2 мес-2021
|изм.
|изм.
|2 мес-2020
|2 мес-2021
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|млн кВт-ч
|%
|доля, %
|доля, %
|Потребление э/э (брутто)
|27 032,8
|28 279,1
|1 246,3
|4,6
|Потребление э/э (нетто)
|21 591,3
|22 412,5
|821,3
|3,8
|100,0
|100,0
|в том числе:
|1. Промышленность
|8 287,9
|8 495,8
|207,9
|2,5
|38,4
|37,9
|в том числе:
|- металлургическая
|4 505,0
|4 603,0
|98,0
|2,2
|20,9
|20,5
|- топливная
|572,8
|577,1
|4,3
|0,8
|2,7
|2,6
|- машиностроительная
|640,1
|654,5
|14,5
|2,3
|3,0
|2,9
|- химическая и нефтехимическая
|659,1
|716,4
|57,4
|8,7
|3,1
|3,2
|- пищевая и перерабатывающая
|711,8
|701,1
|-10,7
|-1,5
|3,3
|3,1
|- строительных материалов
|318,7
|328,0
|9,3
|2,9
|1,5
|1,5
|- другая
|880,5
|915,6
|35,1
|4,0
|4,1
|4,1
|2. Сельхозпотребители
|582,6
|609,1
|26,5
|4,5
|2,7
|2,7
|3. Транспорт
|1 171,4
|1 104,0
|-67,3
|-5,7
|5,4
|4,9
|4. Строительство
|196,2
|205,6
|9,4
|4,8
|0,9
|0,9
|5. Коммунально-бытовые потребители
|2 851,0
|2 899,4
|48,4
|1,7
|13,2
|12,9
|6. Другие непромышленные потребители
|1 502,5
|1 570,8
|68,2
|4,5
|7,0
|7,0
|7. Население
|6 999,7
|7 527,8
|528,1
|7,5
|32,4
|33,6
Данные: Минэнерго