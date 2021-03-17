Украина за 2 мес. увеличила производство электроэнергии 0,7%

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина за 2 мес. увеличила производство электроэнергии 0,7%

17:07 17.03.2021 |

Новости ТЭК

 

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-феврале 2021 года увеличилось на 0,7% (на 182,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 27 млрд 540,6 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за два месяца снизили выработку электроэнергии на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 13,899 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 7 млрд 225,1 млн кВт-ч (+23,7% к январю-февралю-2020), Южно-Украинской – 3 млрд 90,1 млн кВт-ч (-28,7%), Ривненской – 2 млрд 101,2 млн кВт-ч (-37,7%), Хмельницкой – 1 млрд 482,6 млн кВт-ч (+1,6%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 8,9% – до 10 млрд 532,2 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 14,8% – до 7,546 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 3,6%, до 2 млрд 986,2 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 28,2% – до 1 млрд 505,3 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,9% – до 271,8 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло на 10,4% – до 1 млрд 332,3 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 50,5% (в январе-феврале-2020 – 54,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 38,2% (35,4%), ГЭС и ГАЭС – 5,5% (4,3%), блок-станций – 1% (1,1%), альтернативных источников – 4,8% (4,4%).

В феврале 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 0,02% (на 2,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 13,253 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-феврале-2021 увеличился на 5,8% (на 403,2 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млн 309,6 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 157,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148 млрд 809,8 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,2 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 552,7 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 787,3 млн кВт-ч (+17,6%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 581,3 млн кВт-ч (-3,7%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 841,2 млн кВт-ч (+2 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-февраль 2020-21 гг.:

Производители э/э 2 мес-2020 2 мес-2020 2 мес-2021 2 мес-2021 изм. изм.
млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч доля от общего производства, % млн кВт-ч %
АЭС 15 005,8 54,9 13 899,0 50,5 -1 106,8 -7,4
ГК ТЭС 6 574,5 24,0 7 546,0 27,4 971,5 14,8
ТЭЦ и КУ 3 097,6 11,3 2 986,2 10,8 -111,4 -3,6
ГЭС 969,6 3,5 1 289,4 4,7 319,8 33,0
ГАЭС 204,9 0,7 215,9 0,8 11,0 5,4
Блок-станции 298,2 1,1 271,8 1,0 -26,4 -8,9
Альтерн. источники (ВЭС, СЭС, биомасса) 1 207,2 4,4 1 332,3 4,8 125,1 10,4
ВСЕГО 27 357,8 100,0 27 540,5 100,0 182,8 0,7

Данные: Минэнерго
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

17:45 Депозитные ставки для физлиц 17.03.21

12:42 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 16.03.21

12:38 Справочный курс гривны 17 марта понизил на 7,19 коп до 27,7059 грн/$1

12:25 Доллар 17 марта продолжает укрепляться к иене

12:20 Фондовые биржи АТР 17 марта закрылись в основном в минусе

11:35 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 17.03.21

09:40 Остаток средств на корсчетах банков 17.03.21

09:34 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.03.2021

08:06 Стоимость золота 17 марта умеренно растет на ожиданиях роста инфляции в США

07:54 Американские индексы 16 марта снизились с рекордных уровней

16.03 Доллар подорожал на межбанке 18 марта из-за иностранцев, выводящих капиталы из украинских ОВГЗ

16.03 Минфин увеличил размещение облигаций внутреннего займа в 3 раза

16.03 НБУ назвал самые прибыльные и самые убыточные банки в январе

16.03 Депозитные ставки для физлиц 16.03.21

16.03 Евро слабо дорожает к доллару 16 марта после статистики из Германии

• дальше…

17:57 Проблемы с пенсиями, декретными и больничными: Почему стоит ждать задержки социальных выплат

17:35 Профицит внешней торговли Украины товарами в январе-2021 сократился на 36,4% - Госстат

17:21 Украина за 2 мес. увеличила потребление электроэнергии на 4,6%

17:07 Украина за 2 мес. увеличила производство электроэнергии 0,7%

15:55 Кабмин направит часть акцизного налога с горючего в бюджеты громад — Шмыгаль

15:49 Кабинет министров уволил главу правления «Укрзализныци» Жмака

13:38 Украина возобновляет экспорт мяса птицы в ЕС

13:02 Нефть дешевеет 17 марта в ожидании статистики по запасам сырья в США

12:32 МЭА: До уровня 2019 года глобальный спрос на нефть восстановится не ранее 2023 года

12:17 Большая приватизация тюрем: цену Ирпенского исправительного центра снизили на 50%

• дальше…

15:53 Байден считает Путина убийцей, обещает последствия за вмешательство в выборы

13:45 Разведка США: Путин утвердил вмешательство в выборы, чтобы навредить Байдену

12:46 Нью-Йорк остается крупнейшим финцентром мира - Z/Yen

08:35 «Северный поток - 2»: польза для климата или вред?

08:21 ЕС принял постановление о борьбе с террористическим контентом в интернете

08:16 Отчет разведки США: Россия и Иран пытались повлиять на исход выборов, но не смогли

16.03 Великобритания увеличит на треть число ядерных боеголовок

16.03 Администрация Байдена готовит первое за 30 лет повышение налогов в США, – Bloomberg

16.03 Deutsche Bank поднял прогноз роста мирового ВВП в 2021г до 6,8% с 5,9%

16.03 Страны НАТО увеличили расходы на оборону, несмотря на пандемию

16.03 Регулятор ЕС не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca

16.03 Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы

16.03 Инвестиции повышенного риска: как Китай теряет регион Центральной и Восточной Европы

16.03 Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского

16.03 США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft

• дальше…

15:44 Профильный комитет Рады рекомендует Раде назначить внеочередные выборы мэра Харькова на 31 октября

11:42 Минздрав увеличил интервал между дозами вакцины CoviShield до 90 дней – Ляшко

16.03 Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

16.03 Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины

15.03 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

15.03 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

04.03 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

• дальше…

17:24 Рейтинг партий: «СН» - 26,5%, «ЕС» - 20%, ОПЗЖ - 18%, «Батькивщина» - 9%, «Сила и честь» - 5%, - опрос «Центра Разумкова»

09:53 Скандальная статистика: Как Россия оказалась в ТОП-3 импортеров украинского оружия

08:47 Как будет развиваться роман «ЕС» со «Свободой» после решения Маруси Зверобой

16.03 Процесс смены руководителя Антикоррупционного бюро запущен

16.03 Около 40% украинцев готовы принять участие в митингах и демонстрациях – опрос

16.03 Более половины украинцев не намерены вакцинироваться от COVID-19 – опрос Центра Разумкова

16.03 Почти половина украинцев поддерживает санкции против трех телеканалов, связанных с Медведчуком - опрос Центра Разумкова

16.03 Треть украинцев, которые знают о деле Стерненко, называют приговор активисту политически мотивированным - опрос Центра Разумкова

16.03 Маруся Звиробий снялась с выборов в Раду на 87-ом округе в пользу Кошулинского

16.03 Виталий Портников: Кремль тянет время до ухода Зеленского

16.03 Между Байденом и Коломойским. Как Тимошенко поможет Зеленскому встать с неудобного шпагата

16.03 «Дубина» против или для «слуги народа»: Чем будет заниматься исключенный из партии Александр Дубинский

15.03 Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»

15.03 Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского

15.03 Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии

• дальше…

18:02 Американец взял на тест-драйв BMW и на ней же поехал грабить банк, чтобы выкупить ее у дилера

13:27 Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру

12:55 В главном браузере Microsoft появился детский режим

12:08 Audi отказалась от разработки двигателей внутреннего сгорания

11:59 В США поймали похитителей катализаторов — ущерб составил 750 000 долларов

09:06 Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков

08:57 Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров

16.03 Восьмиядерный мобильный Core i7-11800H оказался на 15 % быстрее предшественника и смог догнать Ryzen 7 5800H

16.03 Ядер меньше - цена выше. Представлены процессоры Intel Core 11 поколения на обновленной впервые за пять лет архитектуре

16.03 Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы

16.03 Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6

16.03 Евросоюз возбудил крупное расследование в отношении рекламной политики Google

16.03 Volkswagen снизит стоимость батарей для электрокаров

16.03 Telegram привлек $1 млрд через облигации

16.03 Женщина использовала Deepfake, чтобы избавиться от соперниц своей дочери по группе поддержки

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно