Украина за 2 мес. увеличила производство электроэнергии 0,7%

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в январе-феврале 2021 года увеличилось на 0,7% (на 182,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 27 млрд 540,6 млн кВт-ч, свидетельствуют данные Министерства энергетики.

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", атомные электростанции (АЭС) за два месяца снизили выработку электроэнергии на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 13,899 млрд кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 7 млрд 225,1 млн кВт-ч (+23,7% к январю-февралю-2020), Южно-Украинской – 3 млрд 90,1 млн кВт-ч (-28,7%), Ривненской – 2 млрд 101,2 млн кВт-ч (-37,7%), Хмельницкой – 1 млрд 482,6 млн кВт-ч (+1,6%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) увеличили выработку на 8,9% – до 10 млрд 532,2 млн кВт-ч. В том числе генкомпании ТЭС нарастили производство 14,8% – до 7,546 млрд кВт-ч, тогда как ТЭЦ и КУ – снизили на 3,6%, до 2 млрд 986,2 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) увеличили производство на 28,2% – до 1 млрд 505,3 млн кВт-ч, тогда как блок-станции уменьшили на 8,9% – до 271,8 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) возросло на 10,4% – до 1 млрд 332,3 млн кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 50,5% (в январе-феврале-2020 – 54,9%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 38,2% (35,4%), ГЭС и ГАЭС – 5,5% (4,3%), блок-станций – 1% (1,1%), альтернативных источников – 4,8% (4,4%).

В феврале 2021 года производство электроэнергии в ОЭС Украины снизилось на 0,02% (на 2,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года – до 13,253 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии в январе-феврале-2021 увеличился на 5,8% (на 403,2 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 7 млн 309,6 тыс. Гкал.

Как сообщалось, производство электроэнергии в ОЭС Украины в 2020 году сократилось на 3,3% (на 5 млрд 157,3 млн кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 148 млрд 809,8 млн кВт-ч. В т.ч. АЭС выработали 76 млрд 202,2 млн кВт-ч (-8,2%), ГК ТЭС – 39 млрд 552,7 млн кВт-ч (-11,9%), ТЭЦ и КУ – 12 млрд 787,3 млн кВт-ч (+17,6%), ГЭС и ГАЭС – 7 млрд 581,3 млн кВт-ч (-3,7%), блок-станции – 1 млрд 845,1 млн кВт-ч (+4,3%), "зеленые"(ВЭС, СЭС, биомасса) – 10 млрд 841,2 млн кВт-ч (+2 раза).

Структура производства электроэнергии в ОЭС Украины за январь-февраль 2020-21 гг.: