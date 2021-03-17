«Оператор рынка» приостановил участие в рынке ряда компаний из-за угрозы его деятельности

ГП "Оператор рынка" из-за просрочки регистрации налоговых накладных со стороны продавцов электроэнергии недополучило на установленную дату (15 марта, 20:00 - интернет-портал "Энергореформа") в феврале 43,6 млн грн, из которых 26,7 млн грн поступили с опозданием, а по 16,9 млн грн регистрация вообще отсутствовала или была остановлена контролирующими органами, сообщило ГП на сайте во вторник.

Согласно сообщению, результаты февраля дополнили ситуацию, сложившуюся в январе, когда по той же причине ГП недополучило 28,2 млн грн.

"Соответственно, такая ситуация привела к несвоевременной регистрации налоговых накладных "Оператором рынка" для компаний, торгующих на рынке "на сутки вперед" (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР), на сумму 31,7 млн грн", - уточняется в сообщении.

При этом ГП заявило, что приостанавливает с 17 марта участие в рынке ряда компаний, просрочивших регистрацию накладных. Вместе с тем предприятие пока не обнародовало их названия.

"Повторение подобных ситуаций угрожает существованию таких сегментов рынка, как РСВ и ВСР, поскольку ухудшается платежеспособность "Оператора рынка", – подчеркнули в ГП, призвав участников вовремя и в полном объеме регистрировать свои налоговые обязательства.

Вместе с тем "Оператор рынка" обратился к Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), с просьбой утвердить наработанный им алгоритм управления финансовыми рисками, связанными с несвоевременной регистрацией или блокированием налоговых накладных.

Один из участников рынка-покупателей электроэнергии подтвердил "Энергореформе" недополучение значительной суммы из-за задержек налоговых накладных, отметив, что компания сейчас решает, как выходить из ситуации, поскольку до января текущего года не сталкивалась с такими случаями.