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Украина за неделю сократила запасы газа в ПХГ на 3,5%
08:13 16.03.2021 |
Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 13 марта уменьшился до 17,178 млрд куб. м, при этом сокращение запасов за неделю - 616,96 млн куб. м, или 3,47%, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за отчетные сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Из ПХГ Украины в течение суток 13 марта отобраны 92,66 млн куб. м газа.
При этом в данных за 13 марта указано, что в Украину из Словакии, Венгрии и Польши голубое топливо не поступало.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
С 1 января цена на газ для населения повысилась, что возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.
На фоне протестов власти страны решили "срочно" решать "тарифную" проблему.
Уже 13 января, на заседании Кабинета министров, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из-за пандемии и карантинных ограничений цена на газ для населения уменьшится на 30% и составит 6,99 грн за метр кубический.
18 января Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена будет действовать с 1 февраля 2021-го на период действия карантина, но не более чем до 31 марта 2021 года.
Также НКРЭКУ удешевила распределение газа до 1,79 грн за куб - для 14 газсбытов.
Правда, цена на газ от ГК "Нафтогаз Украины" составляла в январе 7,22 грн/куб. То есть, анонсированное "30-процентное" снижение от Шмыгаля, только на почти 3,2% или 23 копейки отличается от "нафтогазовского" предложения.
А в экспертных кругах утверждают: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным. Сама же итоговая цена голубого топлива для населения будет выше - от 7,5 до 9,7 гривны за кубометр.
При этом еще в декабря 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.
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