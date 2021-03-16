Финансовые новости
- |
- 16.03.21
- |
- 09:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%
15:50 15.03.2021 |
Население в 2020 году сократило потребление природного газа на 14% - до 8,2 млрд куб. м по сравнению с 2019-м, когда потребление составило 9,5 млрд кубометров.
Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению по оперативным данным НКРЭКУ.
«То есть потребление голубого топлива населением в прошлом году уменьшилось на 1,3 млрд куб. м. Для сравнения это означает, что около 220 млн долларов не потрачены на закупку газа», - отметили в Госэнергоэффективности.
При этом объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн куб. м, что соответствует показателям 2019 года. В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн куб. м (с 7,4 млрд куб. м за 2019 год до 7,6 млрд куб. м за 2020 год).
«Сокращение потребления газа происходит по разным причинам. На это влияют в т.ч. мероприятия по энергоэффективности. Этому способствуют и программы поддержки «теплые кредиты», местные программы софинансирования пр. В частности, «теплыми кредитами» в прошлом году воспользовались более 110 тыс. участников, которые инвестировали 1,04 млрд грн в энергоэффективные мероприятия», - отмечают в Госэнергоэффективности.
По данным агентства, в среднем экономия газа частными домохозяйствами, которые воспользовались программой «теплые кредиты» составляет около 30%.
Как сообщалось, в январе 2021 года из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 2,6 млрд кубометров - на треть больше, чем в январе прошлого года. При этом по состоянию на 1 февраля запасы газа - 20,9 млрд кубометров - превышали десятилетний максимум.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вопрос национальной безопасности: Что не так с национализацией «Мотор Сичи»
|Обращение Байдена к Зеленскому: Почему США прямо заговорили о деле Коломойского
|Дубинского исключили из «Слуги народа» – сайт партии
|Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Бетон против битума. Почему «Большое строительство» игнорирует бетонные магистрали
|Степанов: если 50% всех областей окажутся в «красной» зоне, возможно введение «жесткого» карантина на территории всей Украины
|На Ривненщине за один день «янтарные» аукционы дали бюджету 3,5 миллиона
|Украина за неделю сократила запасы газа в ПХГ на 3,5%
|Золото 16 марта немного дорожает в преддверии заседания ФРС США
|Нефть дешевеет 16 марта на ожиданиях роста запасов в США
Это интересно
|Электрокары Tesla неожиданно подорожали
|Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла
|Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса
|Renault показала новый логотип
|Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента
|Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти
|Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM