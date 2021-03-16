В Украине потребление газа населением в прошлом году сократилось на 14%

Население в 2020 году сократило потребление природного газа на 14% - до 8,2 млрд куб. м по сравнению с 2019-м, когда потребление составило 9,5 млрд кубометров.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению по оперативным данным НКРЭКУ.

«То есть потребление голубого топлива населением в прошлом году уменьшилось на 1,3 млрд куб. м. Для сравнения это означает, что около 220 млн долларов не потрачены на закупку газа», - отметили в Госэнергоэффективности.

При этом объем потребления газа бюджетными и религиозными организациями не изменился и составил в прошлом году 400 млн куб. м, что соответствует показателям 2019 года. В то же время предприятия теплокоммунэнерго увеличили использование газа на 3% или на 200 млн куб. м (с 7,4 млрд куб. м за 2019 год до 7,6 млрд куб. м за 2020 год).

«Сокращение потребления газа происходит по разным причинам. На это влияют в т.ч. мероприятия по энергоэффективности. Этому способствуют и программы поддержки «теплые кредиты», местные программы софинансирования пр. В частности, «теплыми кредитами» в прошлом году воспользовались более 110 тыс. участников, которые инвестировали 1,04 млрд грн в энергоэффективные мероприятия», - отмечают в Госэнергоэффективности.

По данным агентства, в среднем экономия газа частными домохозяйствами, которые воспользовались программой «теплые кредиты» составляет около 30%.

Как сообщалось, в январе 2021 года из украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) отобрано 2,6 млрд кубометров - на треть больше, чем в январе прошлого года. При этом по состоянию на 1 февраля запасы газа - 20,9 млрд кубометров - превышали десятилетний максимум.