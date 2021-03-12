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АНАЛИТИКА

Почему «Академик Черский» больше года не приступал к прокладке труб «Северного потока - 2»

 

"Академик Черский" - самое известное на сегодняшний день российское судно. Вот уже больше года оно лидирует по числу упоминаний в СМИ - с тех самых пор, как в феврале 2020 года оно покинуло дальневосточный порт Находка и отправилось в Балтийское море достраивать "Северный поток - 2". Прокладка подводного газопровода была прервана после того, как в декабре 2019 года швейцарская компания Allseas вывела из проекта свой специализированный флот из-за угрозы попасть под санкции США.

Казалось бы, сколько всего написано и сказано с тех пор про "Академика Черского"! Особенно про его почти кругосветное путешествие от берегов Азии вокруг Африки в Европу и про последовавшие затем частые перемещения по Балтике из портов Германии в Калининград и обратно.

Но на самом деле об этом судне, которому в ближайшее время, видимо, все-таки предстоит присоединиться к другому российскому трубоукладчику "Фортуна" и до осени достраивать "Северный поток - 2" на территории Евросоюза (в водах Дании и, возможно, ФРГ), известно очень мало. "Газпром" и его стопроцентная швейцарская дочерняя компания Nord Stream 2 AG проводят весьма специфическую информационную политику.

О передвижениях "Академика Черского" информируют зарубежные сервисы

Возьмем, к примеру, сообщение ТАСС от 9 марта 2021 года. "Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл к берегам Калининградской области, где планируется провести испытания перед тем, как судно присоединится к укладке "Северного потока - 2" в территориальных водах Дании. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic. По данным портала, "Академик Черский" в настоящее время находится в районе Куршской косы".

Разве это не странно, что о местонахождении у берегов России российского судна, участвующего в крупном экспортном проекте российской государственной компании, российское государственное информационное агентство сообщает со ссылкой на зарубежный коммерческий онлайн-сервис? Получается, что даже ТАСС не уполномочен напрямую заявлять о том, где в данный момент находится судно "Газпрома".

Почему «Академик Черский» больше года не приступал к прокладке труб «Северного потока - 2»

 30 октября 2020. Сайт Vesselfinder с обозначением позиции "Академика Черского" в германском порту Мукран

Причем так продолжается уже больше года. Вот, например, сообщение другого российского госагентства РИА "Новости" от 9 февраля 2020 года: "Судно-трубоукладчик "Академик Черский", которое рассматривалось как один из вариантов достройки газопровода "Северный поток - 2", отправилось из порта Находка в Сингапур, свидетельствуют данные Vesselfinder. По информации навигационного портала, судно "Газпрома" должно прибыть в порт Сингапура 22 февраля".

Сайты "Газпрома" и Nord Stream 2 AG молчат о трубоукладчике

То, что "Газпром" упорно молчит про своего трубоукладчика, вынуждая СМИ черпать информацию о его маршрутах из зарубежных источников, трудно объяснить чем-то иным, кроме страха подставить судно под санкции США. Хотя в целесообразность такой засекреченности верится с трудом, ведь для получения соответствующей информации американцам достаточно просто зайти в интернет.

Еще более странным выглядит то, что тайной окутаны не только перемещения "Академика Черского", но и сам факт его существования. Во всяком случае, ни на сайте "Газпрома", ни на сайте Nord Stream 2 на момент написания этой статьи не удалось найти ни одного (!) упоминания судна, которому предстоит сыграть ключевую роль при завершении "Северного потока - 2".

"К сожалению, поиск по вашему запросу не дал результатов", - гласит ответ на сайте швейцарской компании. За последние полгода в разделе "Новости и мероприятия" она опубликовала всего два пресс-релиза: отчет об экологическом мониторинге сооружения газопровода за 2019 год (1 марта 2021) и отчет о незначительном и краткосрочном влиянии на флору и фауну работ в водах Швеции (4 сентября 2020). Но ни слова, к примеру, о недавнем возобновлении строительства с участием трубоукладчика "Фортуна".

На письменную просьбу DW объяснить причины отсутствия информации об "Академике Черском" на сайте "Газпрома" и его швейцарской "дочки" пресс-служба российского концерна ответила быстро, но коротко: "Обратитесь, пожалуйста, в компанию Nord Stream 2". Там откликнулись еще быстрее.

Специфика информационной политики пресс-службы Nord Stream 2

"Наша работа направлена на актуальное и всеобъемлющее информирование всех СМИ. Этому препятствуют, к сожалению, угрозы санкций. Тем не менее мы находимся в каждодневном контакте со многими международными и национальными СМИ", - письменно ответил пресс-секретарь Nord Stream 2 Йенс Мюллер (Jens Müller), а затем, в телефонной беседе с корреспондентом DW, подчеркнул, что "мало какое предприятие столь быстро реагирует на запросы прессы".

Из разъяснений Йенса Мюллера стало ясно, что проектная компания и будущий оператор газопровода видит свою задачу в том, чтобы напрямую предоставлять информацию агентствам, ведущим газетам и другим СМИ. "О начале работ "Фортуны" мы соответствующим образом проинформировали СМИ во всем мире", - указал пресс-секретарь Nord Stream 2.

По его словам, "сотни средств массовой информации" получили от пресс-службы компании актуальное сообщение от 4 марта о том, что "Академик Черский" вышел из немецкого порта Висмар в направлении Калининграда "для проведения различных испытаний", после чего "приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании".

Таким образом, специфика информационной политики Nord Stream 2 состоит в том, что компания целенаправленно распространяет новости среди профессиональных СМИ, но на собственном сайте их принципиально не публикует, полагая, видимо, что это снижает риск новых санкций США.

В результате, скажем, пользователь интернета, привыкший получать на корпоративных сайтах из первых рук большой объем разносторонней информации, на странице газпромовской "дочки" о важнейших актуальных событиях вокруг "Северного потока - 2" не узнает практически ничего. Аналогичная ситуация и на сайте самого "Газпрома", где последние два сообщения на специальной странице, посвященной "Северному потоку - 2", датированы 27 марта и 19 февраля 2020 года.

Почему "Академик Черский" больше года не приступал к прокладке труб?

На фоне продолжающегося ужесточения американских санкций возникают серьезные сомнения в эффективности такой фигуры умолчания. В то же время закрадывается подозрение, что постоянные ссылки на угрозу санкций служат удобным оправданием созданной вокруг "Академика Черского" атмосферы полусекретности, позволяющей "Газпрому" игнорировать неудобные вопросы.

Например, те, что задала DW. Почему "Академик Черский", вышедший из порта Находка в Балтийское море более года назад, до сих пор не приступил к прокладке "Северного потока - 2"? Какова приблизительная стоимость содержания этого судна-трубоукладчика, его пребывания в портах Германии и его модернизации? Участвуют ли пять европейских кредиторов проекта в этом финансировании? Кто в данный момент выполняет на Дальнем Востоке те работы, для которых это судно-трубоукладчик в свое время было приобретено?

Остается только догадываться, каковы ответы на эти вопросы.

По материалам: Deutsche Welle
 

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