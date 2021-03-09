НКРЭКУ выносит на обсуждение проект решения о введении годовой цены на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выносит на общественное обсуждение проект решения о введении годовой цены на газ - так называемого "годового продукта".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее решение было принято на заседании энергетического регулятора 5 марта.

"Очень важный вопрос - так называемый "годовой продукт". Это предварительное решение. После этого будет регуляторная процедура, которая продлится около месяца. Мы приглашаем всех участников присоединиться к дискуссии, чтобы мы все вместе приняли взвешенное решение, которое будет действовать для всей страны", - отметил в ходе обсуждения вопроса глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Решение позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 30 апреля следующего.

"Годовой продукт - это цивилизационно правильная вещь, которая позволит потребителям не шарахаться ежемесячно, и не смотреть, какая цена газа на сегодняшний день. Нивелировать волантильность и защитить таким образом потребителей", - подчеркнул Тарасюк.

Проектом предусмотрено, что все поставщики, которые собираются или поставляют природный газ населению, обязаны в срок до 25 апреля обнародовать на своих официальных сайтах годовую цену для потребителей, которая будет действовать без изменений в течение всего периода, указанного в решении.

В то же время, указанные поставщики смогут предлагать другие, кроме годовых, продукты, которые потребитель также сможет выбрать.

"Это может быть и месячный, и квартальный продукт. При этом, выбор любого продукта не запрещает смену потребителем поставщика в течение указанного периода", - подчеркнула в ходе обсуждения вопроса директор департамента НКРЭКУ Татьяна Рябуха.