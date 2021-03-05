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Комитет Рады поддержал законопроект об упрощении присоединения к электросетям - Герус
15:35 05.03.2021 |
Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг единогласно поддержал законопроект №5009 по реформе подключения к электросетям, что должно поднять Украину в рейтинге Doing Business.
Об этом по итогам заседания комитета сообщил его глава Андрей Герус в своем Телеграм, передает Укринформ.
"Комитет Верховной Рады по энергетике единогласно поддержал наш законопроект №5009 по реформе подключения к электросетям. Это означает, что уже в ближайшее время вопрос поставят на голосование и очень высоки шансы того, что законопроект наберет необходимое количество голосов", - прогнозирует Герус.
Он отметил, что реформа подключения к электросетям будет настоящим прорывом для бизнеса, так как касается буквально каждого предпринимателя, который хочет начать бизнес.
"Сейчас подключения к электричеству - это процесс, который может занимать годы и за который требуют огромные деньги. Мы законодательно сократили возможные сроки в три! раза и существенно снизили его стоимость. Это один из тех факторов, который тянул Украину вниз в рейтинге Doing Business и тот, который может эту ситуацию исправить, а значит не только помочь украинскому бизнесу, но и привлечь иностранного инвестора", - отметил он.
В случае принятия проекта, сроки присоединения к электрическим сетям будут сокращены в 2,5 раза.
Как сообщал Укринформ, в начале февраля в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект об упрощении присоединения к электрическим сетям. Целью законопроекта №5009 является существенное упрощение процедуры присоединения к электрическим сетям электроустановок заказчиков, сокращение количества документальных процедур, уменьшения затрат времени заказчиков на присоединение, внедрение механизма «единого окна» для подачи заказчика обращений, заявлений, запросов и получения информации, необходимой для проектирования и осуществления строительно-монтажных работ.
По состоянию на 2019 год в рейтинге Всемирного банка простоты ведения предпринимательской деятельности Doing business по параметру легкости присоединения к электрическим сетям Украина занимала 128-е место из 189 стран мира. При этом, данная позиция Украины остается почти неизменной с 2016 года.
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