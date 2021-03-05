Нацкомиссия готовит расследование против крупнейших игроков рынка электроэнергии

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), подозревает крупнейших игроков рынка электрической энергии в манипуляциях на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в декабре 2020 года.

Согласно повестке заседания НКРЭКУ 10 марта, регулятор планирует начать ряд расследований по этому факту, передает отраслевое издание ExPro.

В частности, расследования может коснуться ПАО "Центрэнерго", ООО "Юнайтед Энерджи", ЧАО "Укргидроэнерго", ООО "Ютилити Трейдинг" ООО "Нова-Энергетическая- Компания", АО "ДТЭК Днепроэнерго", АО "ДТЭК Западэнерго", ООО "ДТЭК Востокэнерго", ГП "Гарантированный покупатель", ЧАО "Синтез Ойл".

"Начать расследование нарушений законодательства о функционировании рынка электрической энергии, признаки которых содержатся в действиях ПАО" Центрэнерго ", ЧАО "Синтез Ойл" и ООО "Юнайтед Энерджи", в период с 1 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, согласно проведенному мониторингу поведения участников рынка на "сутки вперед" и "внутрисуточного рынка" за декабрь 2020 года", - говорится в проект одного из постановлений.

Согласно обоснованию к проекту документа, ГП "Оператор рынка" письмом от 11 декабря 2020 года сообщило о нетипичном поведении "Центрэнерго" и "Юнайтед Энерджи".

Согласно служебной записке Департамента энергорынка, 11 декабря этими компаниями был значительно увеличен объем заявок на куплю-продажу с одновременным уменьшением цены в заявках. Также в записке указано, что 16 декабря 2020 года "Юнайтед Энерджи" на рынке двусторонних договоров не смог купить у "Синтез Ойла" объем электрической энергии, при этом объем продаж по двусторонним договорам "Юнайтед Энерджи" не уменьшило.

Как указали в НКРЕКП, такая информация от "Оператора рынка" и Департамента энергорынка указывает на возможную предварительную договоренность между компаниями и попытки манипулирования рынком.

Также, НКРЕКП на заседании 10 марта планирует рассмотреть проекты постановлений о начале расследований против "Укргидроэнерго", "Ютилити Трейдинг", "Нова-Энергетическая- Компания", "ДТЭК Днепроэнерго", "ДТЭК Западэнерго", "ДТЭК Востокэнерго", "Гарантированный покупатель" из-за возможных манипуляций на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

Как сообщалось, Фонд госимущества 26 февраля сменил генерального директора ПАО "Центрэнерго" и полностью обновил состав дирекции ПАО "Центрэнерго", назначив новых 8 топ-менеджеров компании. Прежнее руководство компании связывали с Игорем Коломойским.

В частности, 29 декабря 2020 года "Центрэнерго" провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года. Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч. Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине - 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация - 9,2 млн МВт-ч.

