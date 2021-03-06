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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина начинает весну с рекордными запасами газа в хранилищах

20:50 03.03.2021 |

Новости ТЭК

 

В подземных хранилищах газа (ПХГ) сохраняются рекордные запасы - более 18 млрд кубометров, что является самым высоким уровнем наполнения за прошедшие десять лет.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"По состоянию на 1 марта запас природного газа в подземных хранилищах составляет 18,03 млрд куб. м газа. Это на 13% превышает показатели прошлого года", - говорится в сообщении.

С начала отопительного сезона из газохранилищ отобрали (по оперативным данным) 10,23 млрд куб. м газа. При этом отбор газа в течение февраля стал самым высоким за предыдущие восемь лет, достигнув отметки в 2,9 млрд куб. м газа. На протяжении 16 дней подряд - с 6 по 21 февраля из газохранилищ ежесуточно отбирали более 100 млн куб. м газа.

Иностранные трейдеры сохраняют в режиме «Таможенный склад» 5,6 млрд куб. м газа. Это в 6,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них в short haul режиме накоплено 4,1 млрд куб. м.

Компании-резиденты сохраняют в режиме «Таможенный склад» 0,55 млрд куб. м, что на 2,9% меньше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, равен 0,48 млрд куб. м.

«В этом году последний месяц зимы стал одним из самых активных периодов по темпам отбора природного газа. В частности, активную роль на украинском газовом рынке играют нерезиденты. Они не только экспортируют газ, но и осуществляют между собой операции по купле-продаже газа в ПХГ в режиме Таможенного склада, а также реализуют свои запасы резидентам. Высокий интерес к нашим ПХГ со стороны иностранных игроков доказывает, что мы выбрали правильную стратегию взаимодействия с заказчиками-нерезидентами», - отметил в.и.о. генерального директора Укртрансгаза Сергей Перелома.
 

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