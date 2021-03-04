Укргазвидобування с апреля обяжут продавать весь свой газ на условиях не хуже, чем для Нафтогаза

Кабмин издал протокольное поручение, согласно которому ПАО "Укргазвидобування" будет обязано с апреля 2021 ггода продавать весь объем природного газа всем участникам рынка на условиях, не хуже, чем для НАК "Нафтогаз України".

Как передает корреспондент Укринформа, соответствующее протокольное поручение, которое по представлению и.о. министра энергетики Юрия Витренко должно быть подготовлено до 4 марта Министерством экономики как акционером "Нафтогаза", принял на своем заседании Кабинет Министров 3 марта.

"Министерству экономики в срок до 4 марта подать на рассмотрение Кабинета Министров проект решения, которым определить следующие основные направления деятельности акционерного общества НАК "Нафтогаз України": продажа акционерным обществом "Укргазвидобування" (входит в Группу «Нафтогаз» - ред.) с апреля 2021 года 100% объемов отпуска товарного газа всем участникам рынка природного газа на условиях не хуже, чем для Группы Нафтогаз", - зачитал Витренко соответствующее поручение.

Также этим же поручением Нафтогазу поручается обеспечить безопасность поставок бытовым потребителям, прежде всего уязвимым. В частности, путем продажи АО "Укртрансгазвидобування" природного газа поставщикам природного газа и производителям тепловой энергии для нужд потребителей жилищно-коммунальных услуг, в том числе - ОСМД и ЖСК, по фиксированной цене, на срок с 1 апреля 2021 года по 30 апреля 2022 года, в объеме, который необходим для удовлетворения потребностей этих категорий потребителей в этом периоде.

Как подчеркнул Витренко, указанные меры принимаются с целью развития рынка природного газа в Украине.

Этим же поручением на ООО "Нафтогаз-Трейдинг" возлагается роль маркетмейкера в части торговли среднесрочными, на срок до двух лет, стандартизированными продуктами. Такие функции компания должна выполнять с мая 2021 года.