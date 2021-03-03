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Количество установленных в Киеве СЭСд в 2020г возросло на 20%
08:51 03.03.2021 |
Компания "ДТЭК Киевские электросети" в 2020 году подключила к столичным сетям 41 домашнюю солнечную электростанцию (СЭСд), увеличив за год их общее количество на 20% - до 222.
"В 2020 году общее количество СЭСд увеличилось на 41 единицу, или на 20%. Сегодня в Киеве подключены к сети и выдают "зеленые" кВт 222 солнечные электростанции", - цитирует пресс-служба компании гендиректора "ДТЭК Киевские электросети" Дениса Бондаря.
Отмечается, что в тройку регионов-лидеров по количеству установленных домохозяйствами СЭС входят Днепропетровская (4184), Тернопольская (2512) и Киевская (2350) области.
Ранее Госагентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины сообщало, что в 2020 году к сетям операторов системы распределения Украины присоединено 8 тыс. просьюмеров, вследствие чего количество СЭСд в Украине возросло на 36%. Общее количество домашних СЭС в стране составляет 30 тыс.
Как сообщалось, "зеленая" энергетика в 2020 году привлекла более EUR1,24 млрд инвестиций в Украину, из которых EUR1,2 млрд было вложено в 1,6 ГВт новых генерирующих э/э мощностей из возобновляемых источников (ВИЭ). EUR46 млн было инвестировано в прошлом году в проекты по энергоэффективности через программу "теплых кредитов" и энергосервис.
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