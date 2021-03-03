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«Тарифная» комиссия намерена оштрафовать семь газсбытов и облгаз
08:37 03.03.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена оштрафовать 7 газсбытов и один облгаз за нарушение правил поставки газа.
Как передает Укринформ, это следует из повестки дня заседания энергетического регулятора на 5 марта, обнародованного на сайте НКРЭКУ.
Так, НКРЭКУ намерена оштрафовать ООО "Київоблгаз Збут"; ООО "Поліссягаз"; ООО "Газопостачсервіс"; ООО "Газовик"; ООО "Кременчукгаз-постачання"; ГП "Шепетівкагаз" ПАО "Шепетівкагаз" за перевод потребителей без соответствующих заявлений на присоединение или не соблюдение срока включения потребителей в реестр. Самый большой штраф - 850 тыс. грн - может получить ООО "Кременчукгаз-постачання". Ожидается, что на 425 тыс. грн оштрафуют ГП "Шепетівкагаз" и ООО "Поліссягаз".
ООО "Азовгаз" может получить 102 тыс. грн штрафа за повторное нарушение, которое заключается в несоблюдении сроков размещения на своем сайте информации о цене газа для населения на следующий период.
А ЧАО "Мелітопольгаз" ожидают 850 тыс. грн штрафа за не предоставление поставщику "последней надежды" информации о потребителях на территории, где оно осуществляет лицензированную деятельность.
Как сообщал Укринформ, 12 февраля 2021 года НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании - поставщику природного газа из-за системного нарушения им требований законодательства и лицензионных условий.
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