«Тарифная» комиссия намерена оштрафовать семь газсбытов и облгаз

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, намерена оштрафовать 7 газсбытов и один облгаз за нарушение правил поставки газа.

Как передает Укринформ, это следует из повестки дня заседания энергетического регулятора на 5 марта, обнародованного на сайте НКРЭКУ.

Так, НКРЭКУ намерена оштрафовать ООО "Київоблгаз Збут"; ООО "Поліссягаз"; ООО "Газопостачсервіс"; ООО "Газовик"; ООО "Кременчукгаз-постачання"; ГП "Шепетівкагаз" ПАО "Шепетівкагаз" за перевод потребителей без соответствующих заявлений на присоединение или не соблюдение срока включения потребителей в реестр. Самый большой штраф - 850 тыс. грн - может получить ООО "Кременчукгаз-постачання". Ожидается, что на 425 тыс. грн оштрафуют ГП "Шепетівкагаз" и ООО "Поліссягаз".

ООО "Азовгаз" может получить 102 тыс. грн штрафа за повторное нарушение, которое заключается в несоблюдении сроков размещения на своем сайте информации о цене газа для населения на следующий период.

А ЧАО "Мелітопольгаз" ожидают 850 тыс. грн штрафа за не предоставление поставщику "последней надежды" информации о потребителях на территории, где оно осуществляет лицензированную деятельность.

Как сообщал Укринформ, 12 февраля 2021 года НКРЭКУ впервые аннулировала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа компании - поставщику природного газа из-за системного нарушения им требований законодательства и лицензионных условий.