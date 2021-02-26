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Госгенонедр приостановило действие разрешения компании Кропачева на добычу угля
16:36 26.02.2021 |
Государственная служба геологии и недр остановила действие спецразрешения ООО "Краснолиманская" на добычу каменного угля.
Соответствующий приказ №178 глава Госгеонедр Роман Опимах подписал 19 февраля, пишут Наші гроші.
Причинами такого решения в документе указано нарушение условий пользования недрами и невыполнение в установленный срок предписаний контролирующих органов об устранении этих нарушений.
Еще в марте 2020 года Госгеонедра предоставило "Краснолиманская" 30 дней на устранение нарушений пользования недрами. Тогда (как и сейчас) перечень нарушений фирмой не был конкретизирован.
Напомним, ООО "Краснолиманская" еще с 2003 года работает на угольных пластах государственной шахты "УК "Краснолиманская". Ее специальное разрешение действительно до конца 2032 года.
Одноименную с государственной шахтой фирму основали менеджеры бизнесмена Игоря Гуменюка - Александр Нелюб и Валерий Дудинов. Позже Гуменюк купил контрольный пакет акций ПАО "Донбассэнерго", по версии СМИ, в пользу старшего сына тогдашнего президента Виктора Януковича - Александра. После 2014 года ООО "Краснолиманское" несколько раз меняло владельцем, сейчас компания принадлежит Виталию Кропачеву, которого во времена Петра Порошенко называли "смотрящим" за угольной отраслью.
Как сообщал сам Кропачев, в 2019 году ООО "Краснолиманское" добыло около 1,2-1,3 млн тонн угля.
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