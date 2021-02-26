Украина с начала отопительного сезона сократила запасы в ПХГ на 10 млрд куб. м

Украина с 19 октября 2020 года по 25 февраля 2021 года снизила запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) на 35,2% (на 10,013 млрд куб. м) – до 18,43 млрд куб. м, свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", отбор из ПХГ Украины 1-25 февраля составил 2,7 млрд куб. м, в т.ч 25 февраля – 82,6 млн куб. м.

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев прогнозирует, что Украина выйдет из отопительного сезона 2020/2021 с запасами в ПХГ около 17 млрд куб. м.

Как сообщалось, в минувший отопительный сезон, длившийся с 1 ноября 2019 года по 26 марта 2020 года, запасы газа в ПХГ страны снизились на 6 млрд куб. м (с 21,784 млрд куб. м до 15,784 млрд куб. м). В межотопительный сезон 2020 года запасы в ПХГ Украины увеличились в 1,8 раза – с 15,784 млрд куб. м до 28,443 млрд куб. м.

В систему 12 подземных хранилищ "Укртрансгаза", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", общей проектной емкостью 31 млрд куб. м, входят Бильче-Волицко-Угерское ПХГ (17,05 млрд куб. м), Угерское (1,9 млрд куб. м), Дашавское (2,15 млрд куб. м), Опарское (1,92 млрд куб. м), Богородчанское (2,3 млрд куб. м), Краснопартизанское (1,5 млрд куб. м), Солоховское (1,3 млрд куб. м), Олишевское (0,31 млрд куб. м), Пролетарское (1 млрд куб. м), Кегичевское (0,7 млрд куб. м), Краснопоповское (0,42 млрд куб. м) и Вергунское (0,4 млрд куб. м, находится на временно оккупированной территории).



Запасы в ПХГ Украины на 25 февраля за 2015-21 гг., млн куб. м:

Дата объем 25.02.2021 18 430,11 25.02.2020 15 983,41 25.02.2019 9 865,57 25.02.2018 10 322,44 25.02.2017 8 385,75 25.02.2016 10 152,30 25.02.2015 8 131,58

Данные: УТГ