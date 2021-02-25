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Французская страховая компания Axa подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»
15:57 25.02.2021 |
В четверг французская страховая компания Axa подтвердила выход из противоречивого проекта "Северный поток-2", целью которого является строительство газопровода между Россией и Германией.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.
"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - заявил Олбани где Мейли несли, директор по рисков и инвестиций компании.
Однако группа не предоставила детальной информации о причине отказа.
Этот проект газопровода вызывает сопротивление со стороны США и ряда европейских стран, в частности Франции.
Противники "Северного потока-2" считают, что он усилит зависимость Германии и Евросоюза от российского газа и, наконец, от Москвы.
Сооружение российского газопровода - на финальном этапе, но с новыми санкциями США появились шансы на то, что проект так и не будет завершено, несмотря на то, что в Германии не хотят отказываться от него.
По крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и Axa.
24 февраля стало известно о том, что Wintershall Dea, одна из пяти компаний-участниц проекта остановила его финансирование.
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