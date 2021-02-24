Финансовые новости
- |
- 24.02.21
- |
- 21:56
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Один из крупнейших инвесторов прекратил финансирование «Северного потока-2»
15:50 24.02.2021 |
Немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea, один из крупнейших инвесторов, прекратил финансирование Северного потока-2. Об этом говорится в отчете на сайте компании.
"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", - говорится в отчете.
Ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации проекта строительства газопровода, считает компания Wintershall Dea. И в качестве примера приводит наложение санкций на трубоукладочное судно "Фортуна".
В заявлении говорится, что участие компании ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниям (Engie, OMV, Shell and Uniper).
Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против Северного потока-2.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинцам продадут квартиры по новой схеме. Какие изменения подготовили в права инвесторов
|Безналичный доллар подорожал 23 февраля на выплатах по НДС и вакцинации
|Витренко навсегда. Как Зеленский будет управлять Кабмином без Рады
|Как и за что Сергею Стерненко дали 7 лет и 3 месяца тюрьмы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Капинвестиций в Украине в 2020г. упали на 38,2% - Госстат
|В Украине могут урегулировать работу фрилансеров
|Малый бизнес не ждет улучшений в Украине – исследование ЕБА
|Суд арестовал долю Рудьковского в крупнейшей частной газодобывающей компании Украины
|Госгеонедра в середине апреля выставят на продажу 13 лотов, в том числе участок с залежами титановых руд
|Суд арестовал нефтепродуктопровод окружения Медведчука
Это интересно
|Китайский автопроизводитель Geely начнет выпуск коммерческих спутников в 2021г
|Microsoft начнёт задерживать письма пользователей фирменной электронной почты
|Netflix начнёт автоматически загружать рекомендованные шоу на устройства пользователей
|Spotify запустит потоковое воспроизведение музыки в lossless-формате
|Появился новый способ изготовления идеальных перовскитных солнечных батарей
|Илон Маск пообещал в два раза ускорить спутниковый интернет Starlink уже в этом году
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции