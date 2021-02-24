Немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea, один из крупнейших инвесторов, прекратил финансирование Северного потока-2. Об этом говорится в отчете на сайте компании.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", - говорится в отчете.

Ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации проекта строительства газопровода, считает компания Wintershall Dea. И в качестве примера приводит наложение санкций на трубоукладочное судно "Фортуна".

В заявлении говорится, что участие компании ограничивается предоставлением займов наряду с еще четырьмя европейскими энергетическими компаниям (Engie, OMV, Shell and Uniper).

Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против Северного потока-2.