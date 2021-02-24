Немецкая страховая компания подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»

Дочерняя компания немецкой страховой компании "Munich Re" больше не будет страховать газопровод "Северный поток-2" из России в Европу из-за опасений санкций со стороны правительства США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности с "Северным потоком-2", - сказал во вторник официальный представитель компании.

Компания Munich Re отказалась предоставить дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и "Munich Re".

Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.

Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.

На днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2".