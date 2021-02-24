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Немецкая страховая компания подтвердила выход из проекта «Северный поток-2»
23:00 23.02.2021 |
Дочерняя компания немецкой страховой компании "Munich Re" больше не будет страховать газопровод "Северный поток-2" из России в Европу из-за опасений санкций со стороны правительства США.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
"Munich Re Syndicate выпустила уведомление о прекращении деятельности с "Северным потоком-2", - сказал во вторник официальный представитель компании.
Компания Munich Re отказалась предоставить дополнительную информацию.
Ранее сообщалось, что крайней мере 18 европейских компаний прекратили свое участие в проектах "Северный поток-2" или находятся в процессе выхода из него из-за угрозы санкций США. Среди них называлась и "Munich Re".
Трубопровод закончен более чем на 90%, и компания "Газпром" и ее западные партнеры надеются закончить его в этом году.
Впрочем, в "Газпроме" начали признавать, что для проекта появились риски.
На днях Украина и Польша вместе призвали Байдена не допустить завершения строительства "Северного потока-2".
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