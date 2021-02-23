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Гарантированный покупатель оштрафовал производителей «зеленой» энергетики за небалансы
13:38 23.02.2021 |
ГП "Гарантированный покупатель", впервые выставил производителям энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) счета за небалансы (разницу между прогнозом производителя и фактически выданной им электроэнергией в энергосистему).
Как передает Укринформ, об этом заявил заместитель директора госпредприятия по торговым операциям Геннадий Иванов, сообщает пресс- служба ГП "Гарантированный покупатель".
"В конце прошлой недели мы впервые направили производителям электроэнергии (из ВИЭ) акты приема-передачи доли возмещения стоимости урегулирования небалансов. Можем констатировать, что с введением финансовой ответственности за небалансы прогнозирование производителей однозначно улучшилось", - сообщил Иванов во время вебинара "Компенсация небалансов производителями ВИЭ и анализ стоимости небалансов в случае выхода из балансирующей группы Гарантированного покупателя".
Присутствующие на мероприятии эксперты пришли к общему выводу, что формула расчетов компенсации небалансов дает стимул производителям из ВИЭ улучшать собственные прогнозы. Это положительно повлияет на стабильность работы энергетической системы Украины, потому что производители будут более осторожными в прогнозировании своей выработки.
Как сообщалось, с 2021 года производители «зеленой энергии» будут платить штрафы за свои ошибки прогнозирования, что приводят к небалансам в энергосистеме. Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании между правительством и инвесторами в ВИЭ, который был укладен осенью 2020 года. Согласно тексту документа, ответственность наступает при превышении погрешностей прогнозирования более чем на 5% для солнечных электростанций, и более чем на 10% - для ветровых электростанций. Ранее ответственность за небалансы несло ГП "Гарантированный покупатель".
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