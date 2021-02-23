Гарантированный покупатель оштрафовал производителей «зеленой» энергетики за небалансы

ГП "Гарантированный покупатель", впервые выставил производителям энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) счета за небалансы (разницу между прогнозом производителя и фактически выданной им электроэнергией в энергосистему).

Как передает Укринформ , об этом заявил заместитель директора госпредприятия по торговым операциям Геннадий Иванов, сообщает пресс- служба ГП "Гарантированный покупатель".

"В конце прошлой недели мы впервые направили производителям электроэнергии (из ВИЭ) акты приема-передачи доли возмещения стоимости урегулирования небалансов. Можем констатировать, что с введением финансовой ответственности за небалансы прогнозирование производителей однозначно улучшилось", - сообщил Иванов во время вебинара "Компенсация небалансов производителями ВИЭ и анализ стоимости небалансов в случае выхода из балансирующей группы Гарантированного покупателя".

Присутствующие на мероприятии эксперты пришли к общему выводу, что формула расчетов компенсации небалансов дает стимул производителям из ВИЭ улучшать собственные прогнозы. Это положительно повлияет на стабильность работы энергетической системы Украины, потому что производители будут более осторожными в прогнозировании своей выработки.