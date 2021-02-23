Финансовые новости
- |
- 23.02.21
- |
- 17:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Швейцарская компания проведет диагностику украинских магистральных газопроводов
08:00 23.02.2021 |
Компания ROSEN Europe B.V., входящая в состав швейцарской ROSEN Group, проведет внутритрубное диагностирование магистральных газопроводов Украины.
Как передает Укринформ, соглашение с ROSEN Europe B.V. подписало ООО "Оператор ГТС Украины", сообщает сайт ОГТСУ.
«Компания ROSEN - один из мировых лидеров по предоставлению услуг по диагностике газопроводов, и наше партнерство имеет целью повышение надежности и безопасности эксплуатации украинской газотранспортной системы», - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.
Соглашение предусматривает обследование до конца 2024 г. более 4,5 тыс. километров магистральных газопроводов диаметром 1400 мм. Общая его стоимость - 6,44 млн евро.
В компании отметили, что внутритрубное диагностирование с использованием интеллектуального поршня ROSEN позволит провести диагностику состояния металла и сварных соединений магистральных газопроводов. Последний раз внутритрубное диагностирование предыдущий оператор ГТС выполнял в 2009 году.
Услуги будут предоставляться в три этапа. Первый этап - это полевые работы, во время которых будет проведено очищение линейной части магистральных газопроводов внутритрубными очистными поршнями и диагностирование различными методами. На втором и третьем этапах после анализа результатов диагностирования будут предоставлены предварительный и заключительный отчеты соответственно. Результаты диагностирования позволят выявить скрытые дефекты на газопроводах и, соответственно, определить приоритеты в ремонтных работах.
Внутритрубное диагностирование предусматривает запуск внутрь газопровода специального диагностического оборудования высокого разрешения - диагностического устройства (поршня), который движется в потоке транспортируемого газа. Поршень имеет навигационные модули, которые обеспечивают определение координат оси газопровода и в комплексе с GPS-маркерами определяют пространственное положение обнаруженных дефектов. Таким образом в электронном журнале фиксируется информация о месте дефектов газопровода с указанием характера аномалии - дефекты основных труб, сварных швов или геометрии.
Как сообщалось, на балансе Оператора ГТС Украины находится более 33 тыс. километров газопроводов. В 2021 году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина подает в суд на РФ из-за покушения на Навального и политических убийств
|Активист Стерненко признан виновным в похищении человека и приговорен к 7 годам лишения свободы – решение суда
|Банкиры 22 февраля немного подняли курс доллара на межбанке
|Посол Великобритании в Украине: Вы делаете не все и говорите: «А теперь мы хотим ПДЧ в НАТО!»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Школа изучения английского Greenwich предлагает услуги для корпоративных клиентов
В РУБРИКЕ
|Оборот розничной торговли Украины в январе-2021 возрос на 3,5% - Госстат
|«Приват» 23 февраля поднял цены на топливо
|Автогаз на станциях SOCAR 23 февраля подорожал до 16,50 грн/л
|«Не Hyperloop»: в Мининфраструктуры рассказали, когда построят первую евроколею
|Гарантированный покупатель оштрафовал производителей «зеленой» энергетики за небалансы
|«Трубу Медведчука» передали Нафтогазу на временное хранение без права пользования
Это интересно
|SpaceX получила разрешение на предоставление Интернета через Starlink во Франции
|Porsche не будет строить завод в Китае. Принципиально
|Audi планирует уменьшать запас хода будущих электромобилей
|OPPO решила встроить дисплей в состав многомодульной камеры
|Знаменитую анимацию Nyan Cat продали на аукционе за 300 Ether ($550000)
|Nissan рассекретил новый Qashqai
|Трафик австралийских СМИ упал на 13–30 % после запрета делиться их новостями в Facebook