Швейцарская компания проведет диагностику украинских магистральных газопроводов

Компания ROSEN Europe B.V., входящая в состав швейцарской ROSEN Group, проведет внутритрубное диагностирование магистральных газопроводов Украины.

Как передает Укринформ, соглашение с ROSEN Europe B.V. подписало ООО "Оператор ГТС Украины", сообщает сайт ОГТСУ.

«Компания ROSEN - один из мировых лидеров по предоставлению услуг по диагностике газопроводов, и наше партнерство имеет целью повышение надежности и безопасности эксплуатации украинской газотранспортной системы», - отметил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

Соглашение предусматривает обследование до конца 2024 г. более 4,5 тыс. километров магистральных газопроводов диаметром 1400 мм. Общая его стоимость - 6,44 млн евро.

В компании отметили, что внутритрубное диагностирование с использованием интеллектуального поршня ROSEN позволит провести диагностику состояния металла и сварных соединений магистральных газопроводов. Последний раз внутритрубное диагностирование предыдущий оператор ГТС выполнял в 2009 году.

Услуги будут предоставляться в три этапа. Первый этап - это полевые работы, во время которых будет проведено очищение линейной части магистральных газопроводов внутритрубными очистными поршнями и диагностирование различными методами. На втором и третьем этапах после анализа результатов диагностирования будут предоставлены предварительный и заключительный отчеты соответственно. Результаты диагностирования позволят выявить скрытые дефекты на газопроводах и, соответственно, определить приоритеты в ремонтных работах.

Внутритрубное диагностирование предусматривает запуск внутрь газопровода специального диагностического оборудования высокого разрешения - диагностического устройства (поршня), который движется в потоке транспортируемого газа. Поршень имеет навигационные модули, которые обеспечивают определение координат оси газопровода и в комплексе с GPS-маркерами определяют пространственное положение обнаруженных дефектов. Таким образом в электронном журнале фиксируется информация о месте дефектов газопровода с указанием характера аномалии - дефекты основных труб, сварных швов или геометрии.

Как сообщалось, на балансе Оператора ГТС Украины находится более 33 тыс. километров газопроводов. В 2021 году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание.