Иран временно согласился и дальше пускать экспертов на ядерные объекты

Иран временно согласился и дальше впускать международных экспертов на свои ядерные объекты, но объем допуска уменьшат.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA, об этом сообщил руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросс после возвращения из Тегерана.

"У нас будет меньше доступа, но мы все еще сможем обеспечивать необходимый уровень мониторинга и верификации", сказал он.

На вопрос о том, возможно ли будет и дальше проверять, что ядерная деятельность Ирана является исключительно мирной, он ответил, что "не настолько, как было раньше, но достаточно".

Компромиссная договоренность, которой Гросс достиг в переговорах с главой МИД Ирана и руководителем ядерной программы страны, является временной и продлится 3 месяца.

21 февраля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь заявил, что первый шаг должен сделать Вашингтон и снять с Ирана санкции.

Ядерное соглашение от 2015 года было подписано с целью сдержать Иран от разработки ядерного оружия. Соглашение требовало от Тегерана ограничиться производством низкообогащенного урана, пригодного только для гражданских целей, в обмен на снятие международных санкций.

После того как при президентстве Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из соглашения в 2018 году, в Тегеране заявили, что больше не чувствуют себя связанными обязательствами.

Недавно Иран начал обогащение урана до 20% и сохраняет больше урана, чем разрешено ядерным соглашением.

В начале этой недели Иран пригрозил ограничить доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к своим объектам, если до конца февраля не состоится сдвигов в споре с США по ядерному соглашению.