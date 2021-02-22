«Тарифная» комиссия запустила единое окно для поиска поставщика электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила интерактивный реестр со сводной информацией обо всех поставщиках электроэнергии.

Об этом Укринформу сообщили в аналитическом центре DiXiGroup.

«Энергетический регулятор впервые обнародовал обобщающую информацию обо всех имеющихся поставщиках электроэнергии. Открытие этой информации существенно облегчит навигацию по доступным на рынке компаниям, которая ранее была затруднена», - сообщил менеджер открытых данных аналитической компании DiXi Group Андрей Белоус.

Сервис доступен на официальном веб-сайте НКРЭКУ. Инструмент позволяет пользователям узнать перечень поставщиков и проанализировать его, пользуясь доступными фильтрами: выбрать своего оператора системы распределения, тип потребления и прочее.

Информация о поставщиках электроэнергии будет обновляться ежемесячно. Также пользователи имеют возможность загрузить данные в первичном табличном виде на сайте НКРЭКУ.

"С запуском новой модели рынка мы видим значительное увеличение количества компаний, получающих лицензию на поставку электроэнергии потребителю. Впрочем, одной лицензии - недостаточно. Компания также должна заключить соглашения с операторами систем распределения, так называемыми «облэнерго», к которым присоединены их потребители», - отметил Андрей Белоус.

По словам эксперта, благодаря сервису потребители теперь могут свободно выбирать, у кого купить электроэнергию, что предусмотрено новой моделью рынка электроэнергии (сейчас это доступно для бытовых потребителей, сегмент бытовых потребителей остается регулируемым - ред.).

Пользователь также может узнать подробную помесячную информацию относительно динамики общего количества потребителей и объемов поставленной электроэнергии.

Сервис содержит информацию о коде ЕГРПОУ компании, энергетическом коде EIC и ссылки на веб-сайт, что позволяет более детально узнать о выбранном поставщике и условиях поставки электроэнергии.