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«Тарифная» комиссия запустила единое окно для поиска поставщика электроэнергии
08:21 22.02.2021 |
Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) запустила интерактивный реестр со сводной информацией обо всех поставщиках электроэнергии.
Об этом Укринформу сообщили в аналитическом центре DiXiGroup.
«Энергетический регулятор впервые обнародовал обобщающую информацию обо всех имеющихся поставщиках электроэнергии. Открытие этой информации существенно облегчит навигацию по доступным на рынке компаниям, которая ранее была затруднена», - сообщил менеджер открытых данных аналитической компании DiXi Group Андрей Белоус.
Сервис доступен на официальном веб-сайте НКРЭКУ. Инструмент позволяет пользователям узнать перечень поставщиков и проанализировать его, пользуясь доступными фильтрами: выбрать своего оператора системы распределения, тип потребления и прочее.
Информация о поставщиках электроэнергии будет обновляться ежемесячно. Также пользователи имеют возможность загрузить данные в первичном табличном виде на сайте НКРЭКУ.
"С запуском новой модели рынка мы видим значительное увеличение количества компаний, получающих лицензию на поставку электроэнергии потребителю. Впрочем, одной лицензии - недостаточно. Компания также должна заключить соглашения с операторами систем распределения, так называемыми «облэнерго», к которым присоединены их потребители», - отметил Андрей Белоус.
По словам эксперта, благодаря сервису потребители теперь могут свободно выбирать, у кого купить электроэнергию, что предусмотрено новой моделью рынка электроэнергии (сейчас это доступно для бытовых потребителей, сегмент бытовых потребителей остается регулируемым - ред.).
Пользователь также может узнать подробную помесячную информацию относительно динамики общего количества потребителей и объемов поставленной электроэнергии.
Сервис содержит информацию о коде ЕГРПОУ компании, энергетическом коде EIC и ссылки на веб-сайт, что позволяет более детально узнать о выбранном поставщике и условиях поставки электроэнергии.
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