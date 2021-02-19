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«Газпром» спешит достроить "Северный поток-2" до 12 июня, – Разведка
15:52 19.02.2021 |
Российский "Газпром" стремится завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня, праздника "Дня России".
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР).
"Россия возобновила интенсивные работы по достройке трубопровода "ударными темпами". На глубинах 65-70 м труба укладывается в два раза быстрее, чем на значительно меньших глубинах. Такой темп обусловлен политическим решением - как можно быстрее завершить строительство, по советской традиции приурочив его к празднику "День России" 12 июня", - сказано в сообщении.
При этом СВР подчеркивает, что реализация политического проекта "Северный поток-2" не только угрожает энергетической безопасности стран Европы, но и экосистеме Балтийского моря.
"Россия, в частности, пренебрегает технологическими процедурами и экологическими ограничениями при достройки ветви "Б" трубопровода. Речь идет о соблюдении судами обеспечения утвержденного маршрута при переходе из порта Мукран (Германия) к месту проведения работ в исключительной морской экономической зоне Дании", - отмечают в ведомстве.
Так, в течение последних месяцев судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц, движение судов которой запрещен.
Как сообщалось, 6 февраля принадлежащая российскому "Газпром" проектная компания Nord Stream 2 AG сообщила, что баржа "Фортуна" приступила к укладке труб после прибытия к месту строительства в январе и успешного проведения морских испытаний.
Датское морское управление позже сообщило, что строительство 147-километрового участка газопровода в водах королевства, ориентировочно, завершится в апреле 2021 года, когда будут уложены обе нитки трубы.
С 15 января "Фортуна" имела право приступать к работам по укладке "Северного потока 2" в исключительной экономической зоне Дании. "Газпром" ожидает, что "Фортуна" завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.
Расчетная скорость укладки труб "Фортуны" составляет 0,4 км в сутки, на скорость стройки могут влиять погода и технические условия.
Напомним, 19 января США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока-2", а также его владельца.
По данным газеты Bild, от участия в проекте "Северный поток-2" из-за угрозы санкций отказалась первая немецкая компания - Bilfinger SE, которая занимается строительством и инжинирингом.
Ранее сообщалось, что с проектом прекратила сотрудничество норвежская сертификационная компания Det Norske Veritas Holding AS и датский консультант Ramboll.
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