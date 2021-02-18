НКРЭКУ одобрила повышение тарифа на передачу электроэнергии «Укрэнерго» на 7,5% ‒ до 316,08 грн/МВт*ч

НКРЭКУ на заседании 17 февраля вечером одобрила повышение с 1 апреля тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии с 293,93 до 316,08 грн/МВт*ч, или на 7,5%.

"Это одобрение. Всех приглашаем к обсуждению. Если кто-то видит другие источники или неточности, или какие-то возможности относительно оптимизации тарифа, мы с готовностью будем сотрудничать абсолютно со всеми сторонами. На сегодня это 316,08 грн/МВт*ч", ‒ заявил глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Согласно обоснованию к проекту соответствующего постановления НКРЭКУ, основанием для повышения тарифа на передачу электроэнергии для НЭК "Укрэнерго" на 2021 год стало включение в его структуру дополнительно 1,495 млрд грн расходов на выплату процентов по 10,25 млрд грн кредитов госбанков, привлеченных оператором системы передач (ОСП) для расчетов с ГП "Гарантированный покупатель" ("ГарПок").

В то же время Нацкомиссия по предложению "Укрэнерго" отказалась включить в тариф 11,350 млрд грн дефицита средств в 2021 году на финансовую поддержку "ГарПока" в рамках ПСО для расчетов с "зеленой" генерацией.

Нацкомиссия аргументировала это решение тем, что средства в рамках бюджетной программы "Финансовая поддержка гарантированного покупателя для оплаты электрической энергии, произведенной из альтернативных источников" могут быть включены в госбюджет Украины до конца 2021 года.

"Пока мы не включаем как минимум 20% суммы в тариф "Укрэнерго", но проценты я не вижу возможности не включить", ‒ констатировал Тарасюк.

По словам источника в правительстве, уже в ближайшее время на его уровне должно состояться совещание, на котором будет обсуждаться внесение изменений в бюджет с целью предусмотреть в нем выплаты ВИЭ-генерации в 2021 году

"Законодательство после принятия закона №810-IX предусматривает оплату из бюджета как минимум 20% зеленой электроэнергии. Но необходимо конкретизировать источники и конкретные суммы этих выплат путем внесения изменений в Госбюджет-2021. Правительство, судя по всему, таки намерено сделать эту работу. Так же, как и поддержать выпуск ОВГЗ, законопроект о которых находится в Раде. Слишком остро стоит вопрос по ВИЭ, в том числе и на международном уровне", ‒ считает источник.

Ранее ЭлектроВести писали, что НКРЭКУ установила ограничение, согласно которому объем продажи электроэнергии по двусторонним договорам между производителями и другими участниками рынка, входящими в состав одного вертикально интегрированного субъекта или являющимися аффилированными между собой, не может превышать 50% месячного объема продаж электроэнергии.